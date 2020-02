Vecinos de la plaza Malvinas renuevan sus quejas por ruidos molestos

Los vecinos de plaza Malvinas se organizan y buscan una solución urgente por los constantes ruidos molestos que no les permiten descansar por las noches y por los daños a la propiedad privada. Desde la Municipalidad informaron que se intensificaron los operativos de control, con secuestro de vehículos.



Desde principios de este año que los frentistas de la zona cercana a la sede de Control Ciudadano municipal realizan reclamos ante las autoridades municipales y, según los vecinos afectados, todo sigue “igual o peor”.



“La problemática de la plaza sigue igual, noches sin dormir, autos y motos haciendo picadas, música a todo volumen, gritos, y constantes daños a la propiedad privada. En la interminable lista de quejas también tenemos que incluir los robos”, dijo uno de los vecinos que dialogó con este diario.



Cuenta la gente de la zona de los alrededores de la plaza de 20 y 50 que “si llamás al 147, vienen al rato, pero el trabajo de prevención no existe, el municipio tendría que encargarse de eso y lo tenemos que hacer nosotros. El alcohol sigue a full, se vende hasta delante de los policías, se clausuran kioscos y al otro día están abiertos”, cuentan los afectados por un derrotero de episodios que ni siquiera los deja descansar.



Una de las novedades que plantearon los vecinos es que ya están en pleno proceso de organización para hacer un reclamo colectivo. Están evaluando distintas vías: administrativas y legales.



Cansados de soportar la “inacción oficial”, según describen los vecinos, fueron reuniendo fuerzas entre sí y ya armaron una asamblea que supera los 30 integrantes de la zona y ahora sumaron el apoyo de ex combatientes de Malvinas, que también están interesados por preservar el patrimonio recordatorio que está en la plaza y está en permanente riesgo.