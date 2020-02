VIDEO.- El arresto de una nenita hizo estallar de bronca a todo EE UU

Estados Unidos estalló la polémica luego de que la familia de una nena de apenas 6 años hiciera públicas las imágenes en las que un agente de la policía la esposó y se la llevó detenida a pesar de los ruegos de la pequeña para que no lo hiciera.

Las imágenes fueron grabadas en la escuela donde estudia la niña que fue identificada como Kaia Rolle, por la cámara de seguridad de uno de los policías que participó en la detención efectuada el pasado mes de septiembre. Ahora, la grabación se dio a conocer a través de un medio local tras la denuncia de la familia.

Según los agentes, Rolle había golpeado y asestado una patada a uno de los trabajadores de la Lucious & Emma Nixon Academy, ubicada en la ciudad de Orlando. Cuando se personaron en el colegio ataron las manos de la pequeña con precintos . “¿Para qué son esas?”, pregunta la niña en referencia a las tiras de plástico. “Son para ti”, responde el agente Dennis Turner mientras otro policía los aprieta alrededor de sus muñecas y la niña empieza a llorar.

“¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor!”, se puede escuchar a la niña gritando.“No quiero que me metan a un coche patrulla ”, continúa entre sollozos. “¿Cómo que no quieres? Tienes que”, responde uno de los agentes.

“¡Por favor, por favor, denme una segunda oportunidad!”, pide la pequeña.

El jefe de la Policía de Orlando, Orlando Rolon, explicó que Turner desacató las reglas al arrestar a un menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor, por lo que fue apartado de sus funciones tras la detención efectuada de manera irregular.

Por su parte, la fiscal estatal, Aramis Ayala, anunció en septiembre que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados.

