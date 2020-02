Fútbol femenino: denunciaron que un club platense las discriminó y ahora luchan para ser "reconocidas por la Liga" en otra institución

Jugadoras de fútbol del club platense Capital Chica denunciaron que la institución las "echó al duplicar el costo de la cuota" que no pueden afrontar teniendo en cuenta que asciende a 1100 pesos mensuales en las Mayores y 850 para Infantiles y Juveniles.

A partir de esto, las deportistas entienden que se trata de un caso de "violencia y disciminación" que las terminó expulsado del club en el cual ya tenían gestado un proyecto deportivo. Por eso, hoy buscan la oportunidad de "resurgir" en otro club que "nos abrió" las puertas y quieren que la Liga las reconozca en este nuevo proceso.

Además informaron que a pesar de tener varias reuniones par buscar una solución, no pudieron llegar a buen puerto para que las 50 jugadoras que atravesaban esa angustiante situación pudieran continuar. Incluso aseguraron que "vimos como jugadores infantiles y juveniles no podían entrenar porque no tenían la cuota al día".

En el comunicado, las futbolistas también aseguraron que "entendemos al fútbol como una herramienta colectiva de transformación de nuestra realidad. Nos fuimos porque ya no compartimos los ideales".

En tanto, desde Capital Chica, aseguran que la determinación es debido pura y exclusivamente a una cuestión económica negaron rotundamente que haya una cuestión discriminatoria.

"QUEREMOS QUE NOS RECONOZCA LA LIGA"

En tanto en diálogo con este medio, una de las protagonistas, Inés Oleastro, confió que "este es un conflicto que ya queremos dejar atrás y buscamos que la Liga nos reconozca en el nuevo club y ya poder empezar a entrenar porque falta muy poco para que comience el torneo".

Inés también contó que "es todo comenzar desde cero, porque Juvenil La Plata no tenía fútbol femenino, incluso nos tenemos que poner a trabajar para poder hacer los vestuarios. El club solamente tenía fútbol infantil de varones y ahora ya cuenta con más de 20 nenas en la sub-10".

Asimismo, manifestó que "a diferencia de lo que ocurrió en Capital Chica, donde nos acusaron de vaciar el club, estos directivos nos recibieron de la mejor forma, nos abrieron las puertas, e incluso nos dijeron que tenemos que tener representación en la Comisión Directiva. Nos entusiasma mucho esa posibilidad de no tener techo".

LA PALABRA DEL PRESIDENTE DE CAPITAL CHICA: "ES UN TEMA ECONÓMICO Y ES UNA PENA PERDERLAS"

Por otra parte, el presidente del club Capital Chica, Walter Franceschini", le dijo a este diario que "no hay una cuestión discriminatoria, todo lo contrario, es un tema económico. Nosotros queríamos seguir contando con ellas pero tuvimos que aumentar la cuota. Sabemos lo que cuesta hoy mantener un club"

Además, el dirigente sostuvo que "hay una buena relación con los coordinadores y ahora nosotros ya hablamos con la Liga para que ellas puedan tener el pase en el otro club y competir".

Por último, aseguró que "es una pena no poder contar con ellas, se fue el plantel complemento y nosotros perdemos la plaza. Estábamos bucando un predio también para que pudieran entrenar porque no tenemos muchos espacio. Pero bueno, ellas tomaron la decisión de irse y nosotros ya hablamos con la Liga para que puedan jugar en su otro club".