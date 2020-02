Toledo: la historia de un deportista humilde que muchas veces no tuvo para comer

El deportista Braian Toledo, que falleció hoy producto de un accidente de tránsito, era una de las grandes esperanzas de la Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en lanzamiento de jabalina.

Había obtenido la medalla de plata en el Campeonato Mundial Junior de Barcelona, en 2012, y participó de los Juegos Olímpicos de Londres el mismo año, y también en los Río 2016.

La historia de vida de Toledo no fue fácil y debió lucha contra viento y marea para poder llegar a ser reconocido dentro de su especialidad. Para ayudar a su madre, a quien varias veces encontró llorando porque no tenía para darles de comer cuando él y su hermana eran chiquitos, fue albañil y hasta cobraba para hacerle algunas tareas a compañeros de la escuela. "Una noche mi mamá lloraba porque no sabía qué iba a darnos de comer al otro día. Yo le dije que se quedara tranquila porque que me iba a ocupar de conseguir el alimento y de construir una casa para la familia"

Se metió en el mundo del deporte por un profesor del colegio y a partir de allí comenzó a perfeccionarse hasta convertirse en el mejor del país.

En Río llegó hasta la final, un logro que ningún argentino había alcanzado en el lanzamiento de jabalina desde que lo hiciera Ricardo Heber en Helsinki 1952.

Justamente para seguir creciendo, tras esos Juegos de Río, decidió partir rumbo a Europa para comenzar a perfeccionarse en Finlandia. Dejó a su histórico entrenador, Osorio: "Me fui porque me cansé que me ganaran siempre", dijo en su sumento.

Su posicionamiento y a pesar de que no le sobraba nada le permitió ayudar a comedores de su localidad de Marcos Paz, sin olvidarse aquellas palabras que le había dicho su madre y que llevó dentro hasta el día de hoy.

OSORIO: "UN BUEN COMPAÑERO Y DISCIPLINADO"

El ex entrenador, Gustavo Osorio, LO recordó como "un buen chico muy compañero y un deportista disciplinado".



Osorio reveló que conocía a Toledo desde que era niño e iba a la escuela primaria en Marcos Paz, que posteriormente lo entrenó como atleta y que la última vez que lo vio fue en las finales de los Juegos Olímpicos de Río 2016.



"Estoy muy dolido por esta noticia. Braian era un pibe muy bueno, solidario, compañero y un excepcional atleta, muy disciplinado. Desde jovencito ya tenía esas virtudes. Era un chico de una familia muy pobre a la que siempre trataba de ayudar", subrayó Osorio desde Brasil, en una comunicación telefónica con C5N.



Brian Toledo, de 26 años, atleta olímpico especializado en lanzamiento de jabalina y una de las figuras del deporte argentino, falleció esta madrugada tras accidentarse con su moto en la ruta provincial número 40, en la localidad de Marcos Paz, ciudad de la que era oriundo.