¿Terminó su trabajo el brujo en el Bosque?: Morgan anunció que se desvinculó de Gimnasia

A principios de febrero el mundo de Gimnasia se sorprendía por las declaraciones Alejandro Morgan, experto en ciencias ocultas y paranormales, quien explicaba que se encontraba haciendo "trabajos" en el Bosque. El hombre, conocido en el mundo de la farándula pero también en el fútbol, estuvo en el estadio del Lobo aunque aclaró que “puede ganar o perder, todo va a seguir dependiendo de los jugadores y del técnico”.

Tras la fuerte repercusión que tuvo la noticia, hoy el propio Morgan anunció en las redes sociales que ya no está más vinculado con el club que tiene a Diego Maradona como DT. "Comunico a todos los hinchas de Gimnasia que acabo de desvincularme del club", anunció en su cuenta personal de Twitter. Lo cierto es que su "desvinculación" llega en un momento en el que los dirigidos por el Diez arrastran dos victorias consecutivas: frente a Independiente en Avellaneda y sobre la hora por la Superliga, y ante Barracas por la Copa Argentina.

Comunicó a todos los hinchas de Gimnasia que acabó de desvincularme del club — Alejandro Morgan (@Alemorganok) February 28, 2020

Hace años los llamados “brujos” se han metido muy fuerte en el mundo del fútbol. Clubes, Selecciones y hasta entrenadores cuentan con el suyo. Incluso en nuestra ciudad, “Manuel” se hizo muy popular trabajando en Estudiantes. Es por eso que el arribo de Morgan al Lobo había traído expectativa.

La edición impresa de EL DIA publicaba a principio de mes el diálogo exclusivo que había mantenido con el parapsicólogo, quien contaba: “El año pasado en un programa de Fox Sports dije que Gimnasia, San Lorenzo y Belgrano eran clubes que estaban trabajados. De Gimnasia se comunicaron conmigo y les expliqué de qué se trataba. Los ayudé en el partido con Godoy Cruz y el equipo ganó en Mendoza. Ahora, antes de jugar con Vélez me volvieron a llamar”. En otro momento de la charla, dio precisiones sobre el tema: “Para limpiar el Monumental de River estuve 20 minutos. En la cancha de Rosario Central estuve toda la noche. Para mí Gimnasia tiene un daño espiritual de muchos años, desde cuando hubo un fallecimiento de un hincha muy conocido del club. El que hizo el daño maneja energías pesadas. Según mi opinión lo hizo entrando al campo de juego una vez, y luego lo siguió trabajando a distancia”.

Además sostuvo que la tarea de “limpiar” el estadio mens sana le llevó prácticamente toda la noche también, como le sucedió en el Gigante de Arroyito. En este caso, en el “Juan Carmelo Zerillo” lo que hizo fue “limpiar” el campo de juego y los vestuarios. “Yo tengo mucha fe que Gimnasia se va a salvar”, aclaró, y enseguida redobló la apuesta: “Contra Vélez hubo otra energía, después empatamos con Huracán que pegó dos tiros en los palos... Y el próximo sábado contra Patronato, voy a ir a la cancha”, dice. Ese encuentro terminó empatado 1-1.

Al hablar de Gimnasia sorprendía al decir “empatamos”, cuando no es hincha del Lobo y hasta ahora no había tenido nada que ver con el club. “Bueno... yo ya me puse la camiseta y voy hasta el final gane o pierda. En un momento trabajé con Rosario Central cuando ganó la Copa Argentina justamente contra Gimnasia. Yo me pongo la camiseta del club que me convoca”, confesaba.