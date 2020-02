Intento de incendio y extorsión a un supermercadista que denuncia Mafia China

El supermercado chino ubicado en 43 entre 7 y 8 sufrió un principio de incendio que habría sido intencional que pudo ser sofocado a tiempo, mientras su dueño denuncia ser víctima "de la mafia china".

El hecho ocurrió minutos antes de las 3hs. de la madrugada de hoy y fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

"Me extorsiona la mafia china", aseguró Chen, atribuyendo lo sucedido al accionar de un grupo delictivo.

Según allegados al comerciante, días atrás habría recibido la visita de unos sujetos que le solicitaron el pago de una fuerte suma en dólares, a lo que el hombre no accedió.

Pocas horas después su local resultó blanco de un incendio y él, según las mismas fuentes, amenazado de muerte.

En un diálogo exclusivo con este diario, Chan, el dueño del supermercado Siempre, dijo que "unos tres días antes me llamó por teléfono una persona para decirme si no pagaba 10 mil dólares me iban a quemar en supermercado".

"Me dijo o le prendo fuego o le tiro balas", agregó Chan.

Según Chan, se trató de una comunicación por un número privado donde le decían que debía pagar. Y le dieron a entender que el dueño anterior del establecimiento también pagaba por la supuesta "protección" que le "ofrecían".

Preso de la indignación, Chan dijo a este diario que "son unos sinverguenzas, yo vivo trabajando para ganar peso sobre peso. ¿De dónde yo voy a sacar 10 mil dólares para pagar para que no me quemen el supermercado?", se preguntó.

Con las dificultades lógicas de escaso manejo del idioma castellano, Chan insistió en que el autor de la extorsión se habría presentado días después del llamado telefónico y mostró a EL DIA la foto de una persona de rasgos asiáticos que ingresa a su supermercado.

"Yo no pagué, no tengo para pagar. ¿De dónde yo voy a sacar 10 mil dólares?", insistió.

El comerciante dijo que hizo una denuncia policial en lo que sería uno de los primeros casos en que un supermercadista chino denuncia la existencia de una mafia supuestamente oriunda de ese país, aunque ya se han registrado otros casos en el conurbano bonaerense, segúh refiere la crónica policial.