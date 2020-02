VIDEO.- "Plata o bala": así fue el ataque y extorsión al súper chino del Centro de La Plata

"Llamó por teléfono hace tres días y me dijo que yo debía pagar 10 mil dólares o me iba a quedar muerto. O me iba a quemar el supermercado. Plata o bala, me dijo". Chan, el supermercadista chino de 43 entre 7 y 8 contó en exclusiva para EL DIA los detalles de la extorsión que sufrió, previa a la maniobra en la que un sujeto (que quedó filmado por la cámara de seguridad de un vecino) intentó quemar el local.

"Me dijo o le prendo fuego o le tiro balas", agregó Chan.

Según Chan, se trató de una comunicación por un número privado donde le decían que debía pagar. Y le dieron a entender que el dueño anterior del establecimiento también pagaba por la supuesta "protección" que le "ofrecían". Preso de la indignación, Chan dijo a este diario que "son unos sinverguenzas, yo vivo trabajando para ganar peso sobre peso. ¿De dónde yo voy a sacar 10 mil dólares para pagar para que no me quemen el supermercado?", se preguntó. Con las dificultades lógicas de escaso manejo del idioma castellano, Chan insistió en que el autor de la extorsión se habría presentado días después del llamado telefónico y mostró a EL DIA la foto de una persona de rasgos asiáticos que ingresa a su supermercado. "Yo no pagué, no tengo para pagar. ¿De dónde yo voy a sacar 10 mil dólares?", insistió.

Chan dijo que "no dejan trabajar tranquilo, ganar el peso tranquilo. Yo no molesto a nadie".

Un vecino del local que prefirió mantener su nombre e imagen en reserva, dijo que alrededor de las 3 de la mañana oyó gritos y al mirar por el monitor de la cámara de seguridad de la vivienda advirtió que el local se estaba prendiendo fuego en uno de sus laterales junto a la cortina metálica.

El fuego fue rápidamente extinguido y en el comercio consideraron, ante una consulta de este diario, que pudo haberse tratado de "un aviso" de un supuesto ataque mayor al negarse el comerciante a pagar la suma exigida.

"Que yo iba a ser muerto, me dijo", agregó Chan.