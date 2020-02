Zona Roja: un crimen que reaviva la angustia vecinal por los delitos

Los vecinos de El Mondongo sostienen que desde hace años en la Zona Roja la prostitución en la vía pública también se utiliza como una fachada que oculta un delito de varias aristas: la venta de droga. La imprecisión en el lapso temporal se debe a que ninguno de los entrevistados recuerda con exactitud en qué momento cambió por completo la fisonomía de una práctica que desde “siempre” funcionó en el barrio.

El micro tráfico o narco menudeo que se instaló en ese sector del este la Ciudad entre las calles 1, 122, 60 y 72, funciona todos los días del año, desde que el sol comienza a ponerse hasta que vuelve a salir. El negocio, complejo de combatir pero no de detectar, según se sostiene en el barrio, no involucra únicamente a la oferta sexual. Se ramifica a otras formas de trabajo e incluye taxistas, kiosqueros y menores.

El escenario de la problemática es el mismo en el que este sábado, tras una nueva madrugada con el paisaje que preocupa al vecindario, fue asesinada a puñaladas una trans de 50 años.

LOS CHICOS “ZOMBI”

Algunos se desempeñan como deliverys o “repositores” del producto que se vende, otros hacen de “campana” y alertan sobre cualquier eventualidad a quien trafica. Después están los que consumen -situación que no los exime de realizar las labores antes mencionadas- y recorren puntos ya conocidos para levantar los despojos de la noche. En el vecindario los llaman “los chicos zombi”. En varios relatos reunidos por este diario en la zona, los vecinos señalan que se los ve entre las 6 y las 7 de la mañana, escudriñando como sabuesos los lugares donde saben que hallarán alguna “bochita” o envoltorios con restos de cocaína, marihuana u otro tipo de estupefaciente que suelen dejar quienes los comerciaron hasta ese momento.

El proceso consiste en revisar con minuciosidad gabinetes de luz o gas, árboles, canteros, debajo de las baldosas y hasta autos abandonados que fueron desguazados con la finalidad de convertirlos en depósitos. Caminan por horas hasta que consiguen algún remanente para consumir. Lo hacen en la calle, en el mismo sitio en el que dieron con el hallazgo y a la vista de cualquier transeúnte que pase por allí, porque la adicción apremia y el día es largo.

“Tenemos varios institutos de menores en la zona y muchos de esos chicos que se drogan vienen de ahí, van a dormir ahí, aunque también los hay de Villa Elvira, Villa Progreso o Villa Argüello”, se detalló desde la Asamblea Vecinal de El Mondongo. La fuente añadió que “hay muchos armados o que les tiran piedras a los autos y policías que pasan por acá”. No se trata de un caso aislado ni de una situación esporádica. Es una realidad diaria observada por decenas de personas que viven o transitan el área. “Dan vueltas por todo el barrio buscando drogas. Es tremendo. La venta está a full y también recrudeció el tema robos en casas y de vehículos, los asaltos al voleo”, se describió desde la Asamblea.

BÚNKERES Y “HOTELES”

Sabido es que un delito llama al otro y desde que la zona roja se convirtió en un territorio fértil para el florecimiento del micro tráfico, los atracos fueron in crescendo. Con ellos también proliferó la usurpación de viviendas que son utilizadas como kioscos, búnkeres u “hoteles”.

En total, los vecinos tienen identificadas seis, pero creen que habría más. Están situadas en 67 entre 2 y 3, 2 entre 70 y 71, 2 entre 71 y 72, 69 entre 1 y 2, 71 entre 1 y 2, 3 entre 67 y 68.

Además, los frentistas saben “quién vende” y a pesar del enfado que eso les genera, tienen miedo y se sienten “en un estado de indefensión”. Daniel Domínguez, uno de los representantes de la congregación vecinal, señaló que “hemos pedido audiencia con las autoridades provinciales” para tratar el asunto. Asimismo, el próximo cinco de febrero a las 18,30 en la esquina de 1 y 64, llevarán a cabo una reunión con el objetivo de elevar propuestas concretas. “La única manera de mejorar algo es que participen todos, que propongan sus ideas y podamos cambiar lo que pasa”, manifestó. Entre los planteos más urgentes destacan el de “correr la Zona Roja” y equipar mejor al personal de la comisaría novena, que, según afirmaron, “se volvió a quedar con un sólo móvil”. La proliferación de hechos de inseguridad, sostuvieron, “no es culpa de la Policía, porque la verdad es que no tienen herramientas para trabajar y hacen lo que pueden”.

Hoy, agregó Domínguez, “la gente no puede salir de sus casas después de las 20 horas porque alguien les roba. Y no quieren denunciar porque están más tiempo en la comisaría que el tipo al que detuvieron”. El problema “no es con la prostitución, porque eso está desde hace mucho tiempo y antes no teníamos inconvenientes”, reflejó. El conflicto, expuso, “llegó de la mano del narco menudeo” y solicitó que “ahora que hagan lo que quieran, pero que saquen la Zona Roja de acá”.

Por otra parte, desde el área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social se explicó que “estamos al tanto de este tema y estamos con todos los dispositivos disponibles, trabajando para darle una solución a la cuestión”.

“Es un tema que viene desde hace bastante por lo que relatan los directores de los Hogares Convivenciales de la zona”, resaltó la fuente consultada. En esa línea, aportó otro dato: “No son sólo chicos de La Plata, sino también de otras partes del Conurbano”. Por otra parte, se detalló que además de los que son menores de edad también hay mayores.

En el barrio se recuerda que “la Asamblea reunió más de 14 mil firmas” junto a un detalle de los problemas y las envió a la Gobernación, a la Justicia Federal, a la Fiscalía de Estado provincial y a la Municipalidad. “Venimos luchando desde hace varios años, se presentaron más de 40 denuncias pero nadie no resolvió el problema”, se expresó.