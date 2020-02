La octava maravilla de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, donde es amo y señor

Novak Djokovic parecía preocupado y desgastado. Sentía algo de vértigo y estaba en desventaja frente a Dominic Thiem en la final del Abierto de Australia. Sus errores se iban acumulando y el déficit iba creciendo. Pero el serbio hizo lo que suele hacer. Se negó a perder, esperó una oportunidad y encontró su mejor tenis cuando era absolutamente necesario.

En dos ocasiones, cuando enfrentaba punto para quiebre, resolvió la situación con saque y volea. Tras recuperar la energía y la precisión, Djokovic mostró incluso algo de creatividad y superó 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 al austriaco para ganar su octavo título del Abierto de Australia y su 17mo de Grand Slam.

“Estaba a punto de perder... No me sentía muy bien’’, reconoció Djokovic quien solicitó atención médica en varias ocasiones. “Mi energía había colapsado por completo’’.

Sin embargo, Djokovic mejoró a un impresionante 16-0 su ficha combinada en semifinales y finales en el Melbourne Park, y se aseguró de recuperar el primer puesto del ranking mundial, desplazando a Rafael Nadal.

