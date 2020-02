Buscan a joven que cayó de una lancha al Paraná, cuyos amigos dicen que no se percataron

Efectivos de Prefectura Naval buscaban hoy en Corrientes a un joven que cayó a las aguas del río Paraná desde una lancha, cuyos amigos aseguraron que no se dieron cuenta de su caída, mientras la Fiscalía investigaba el caso con la hipótesis de accidente, informaron fuentes judiciales.

El joven buscado fue identificado como Gustavo Emanuel Barrios (24), oriundo de la ciudad chaqueña de Resistencia, quien el sábado por la noche desapareció de la embarcación en la que se trasladaba junto a cinco amigos, tras pasar la tarde en un banco de arena en el río Paraná, muy cercano a la capital de Corrientes.

El fiscal Gustavo Robineau, quien interviene en la investigación, dijo a Télam que "no hay una observación directa de los amigos del momento en que cae pero a los pocos segundos advierten que falta de la embarcación".

"No veo que esa circunstancia resulte imposible", dijo y detalló que eran seis personas en total y dos lanchas, una de las cuales era arrastrada porque se había quedado sin batería.

En tanto, agregó que Barrios "se cayó al agua" y señaló que "todos estaban sin chalecos salvavidas, era de noche y habían consumido alcohol".

"Está constatado que habían consumido alcohol en un nivel interesante", precisó Robineau en declaraciones a Télam.

Por otra parte, respecto de las dudas planteadas por familiares del joven desaparecido en los medios de comunicación, expresó que "la madre está destrozada y tiene la presunción de que mataron a su hijo, pero la hipótesis es que se trata de un accidente".

"Todas las declaraciones de los amigos son coincidentes. No existen elementos que hablen de una hipótesis delictiva, pero sí de una hipo accidental", afirmó el fiscal.

También dijo sobre las cosas pertenecientes al joven, como la mochila y el celular, que "fueron secuestradas y serán entregadas a la familia".

El fiscal precisó que la familia se constituyó como querellante y que la Prefectura continuaban la búsqueda de Gustavo Barrios en el río Paraná.

Por su parte, Sergio Barrios, padre del joven chaqueño desaparecido, expresó hoy en diálogo con radio Dos sus dudas sobre la marcha de la investigación: "No me cierran algunas cosas, no hay ningún detenido, me llama la atención".

Y, agregó que "estaban en una embarcación chica, es imposible que nadie se haya dado cuenta que cayó mi hijo".

"No nos cierra por ningún lado, esperemos que se haga justicia", concluyó Barrios.