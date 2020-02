“Está en juego mi Club, volver a la Selección y jugar la Copa América”

Marcos Rojo cambió su vida. Vaya si la cambió. Primero porque resignó un sueldo millonario para volver a Estudiantes. También porque dejó el glamour del Manchester United por el club de toda su vida, muy cerca de su barrio, su casa y sus amigos. Y también porque pasó del eterno frío de la ciudad más industrial de Inglaterra por el agobiante verano platense. En pocos días su vida giró 180 grados y está en ese proceso de adaptación.

El viernes llegó al país, el sábado fue recibido por los hinchas en 57 y 1, y ayer se entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros. Con esa velocidad que decidió volver a la Argentina está transitando sus primeros días aquí.

En conferencia de prensa, habló de las razones de su regreso, el rol de Mariano Andújar en su decisión, lo difícil que fue negociar con los dueños del Manchester y su deseo de meterse dentro del equipo lo más rápido posible.

-¿Qué sentiste al volver?

-Ufff, un montón de cosas. Me empezó a correr algo por dentro que hacía rato no sentía. Nunca más voy a olvidar el momento que pisé la cancha. Fue único. Mil veces había entrenado ahí de chico y poder jugar será inolvidable.

-Después de la emoción vivida el sábado en Uno, ¿cómo te sentiste en tu primera práctica junto al plantel? ¿Jugás el sábado?

-Fue muy lindo lo que viví en el estadio. Lleno de emociones. Ahora ya estoy enfocado en lo que viene. Tuve mi primera práctica y la verdad que fue dura. Me tengo que adaptar a este ritmo, al calor y todas esas cosas. Pero estoy contento, desde lo físico estoy muy bien. Ojalá que pueda estar en condiciones para el fin de semana.

-¿Qué fue lo que te hizo hacer el click en tu cabeza para dejar todo y volver a Estudiantes?

-Este último tiempo no estaba bien en Manchester. Es verdad que tuve algunas lesiones, pero desde lo psicológico estaba cansado de no poder jugar y encima estar lejos de casa. Fue una noche que dije “necesito un cambio, necesito salir”. Y qué mejor que volver acá, a mi casa, para retomar mi carrera.

-¿Qué significa que Javier Mascherano sea parte del plantel de Estudiantes?

-Perfecto. Fue muy importante que esté él dentro del plantel. Pero además están la Gata (Fernández) y Mariano (Andújar), dos jugadores a los que también conozco mucho. Jugué con ellos y me ayudaron mucho a tomar la decisión. Con Andújar, por ejemplo, lo hablé ese día que decidí pegar la vuelta. Si bien todos los días hablaba con la Bruja (Verón), nunca había sido tan formal la decisión de volver. Es anoche que decidí con el primero que hablé fue con Mariano (Andújar).

-Qué trabajo fino que hizo porque también fue clave con Mascherano...

-(risas) Sí, le dije “hacé algo que quiero volver”. Lo primero que me respondió fue “estás loco” y después me ayudó mucho, tanto él como todos los que trabajan para Estudiantes.

-Tus compañeros hicieron mucho para traerte y Mascherano reconoció que habló con Iniesta, ¿vos te planteás acercar algún ex compañero?

-(risas) No, tengo tiempo, no puedo convencer a nadie. Los chicos están haciendo un buen trabajo. Igual a mí fue fácil convencerme, estaba más seguro que ellos que quería volver.

-¿Cómo viviste los días entre que tomaste la decisión de volver y el sí definitivo de Manchester?

-Fueron duros, porque estaba con la cabeza puesta en Estudiantes y Manchester me ofrecían propuestas de otros clubes de Europa. Pero no quería saber nada. Se hizo un poco largo el proceso porque no fue sencillo. Algunas noches me iba a dormir un poco triste pensando que iba a ser imposible.

-¿Cuál fue la primera persona a la que le avisaste que Manchester te había dado el okey?

-A mi vieja. Le mandé un mensaje. Le pedí que no diga nada pero me hizo cero caso: le dijo a todo el mundo (risas).

-¿Negociaste con los dueños del Manchester United?

-Sí. Venía todo bien hasta que el técnico habló en conferencia de prensa y dijo que no iba a ser fácil salir del club. Me enteré cuando llegué a mi casa y no lo podía creer. Para ese entonces ya estaba todo arreglado, pero fue momento tenso. Allá las decisiones futbolísticas no son como acá. En Inglaterra los clubes tienen dirigentes pero también el fútbol tiene sus dueños. Por suerte mi representante, que está acá conmigo, hizo bastante. Al ser inglés lo escucharon más y logró hacerles entender que mi idea era venir unos meses a Estudiantes.

“Una noche que dije ‘necesito un cambio, necesito salir’. Y qué mejor que volver a mi casa, para retomar mi carrera”

-¿Es esta tu decisión futbolística más importante?

-Sin dudas. Cuando me fui de acá era joven. Después pasé a Portugal e ir al Manchester es fácil: te llaman y vas corriendo. Volver a la Argentina con 29 años no es fácil. Para mí es lo correcto pese a lo que me dijeron algunos. Está en juego mi Club, volver a la Selección y jugar una Copa América.

-¿Tu deseo es volver a la Selección? ¿Hablaste con Lionel Scaloni al respecto?

-Una de las cosas que me motivaron a volver fue el tema de estar cerca de la Selección. Hablé con Scaloni, le dije que me iba a tener cerca en Estudiantes, que quería que me vea. Me gustaría, primero, tener continuidad y luego poder hacer méritos como para que me tenga en cuenta. En marzo empiezan las Eliminatorias y él me lo hizo saber desde un primer momento. Si quiero estar en la Selección tengo que jugar en mi Club. Intenté hacerlo en Manchester pero no se pudo.

-¿No es poco tiempo para convencer a Scaloni?

-Sí, puede ser. Pero era el mismo tiempo si me tocaba ir a otro club. Por eso estoy acá, porque sé qué clase de lugar es y lo que piensa la gente. Seguramente será más fácil mi adaptación. Acá no hay período de adaptación

-¿Ya hablaste con Milito respecto a la posición en la que te tendrá en cuenta?

-No, todavía no hablamos de la posición ni lo qué pretende de mí. Me tocó llegar y fui uno más, como cada uno de mis compañeros. Hicimos un poco de fútbol y me vino muy bien para agarrar ritmo y conocer a mis compañeros. En el transcurso de la semana hablaré con él.

-¿Cómo viste la actuación del equipo?

-Bien, tanto el sábado pasado como el otro partido contra San Lorenzo. El otro día se hicieron cargo del partido y salieron a buscarlo desde el primer minuto. El gol de ellos no una consecuencia sino que se lo encontraron. Creo que nunca estuvo en riesgo el triunfo.

-¿Cómo ves la Superliga? ¿Equipos como Estudiantes le pueden pelear el lugar a Boca y River?

-Sin dudas. Veía mucho el fútbol argentino estando allá. Está claro que el nivel es muy parejo. Estamos todos muy cerca. Creo que Boca y River son superiores desde los nombres, pero con trabajo cualquier equipo puede emparejar. A los dos les cuesta cuando enfrente tienen un rival trabajado. Esperemos ser nosotros quienes podamos incomodarlos y pelear el torneo.

-Tu contrato dice hasta el 30 de junio pero ¿la familia y los amigos no te dijeron “no te vas más”?

-Sí, me lo dijeron. Pero lo pactado es eso, es hasta junio. Falta mucho todavía, primero quiero recuperar mi nivel, tener continuidad y después se verá. Veremos qué pasa de acá a junio.’