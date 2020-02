Nicole le metió otra denuncia a Cubero por no dejarle ver a sus hijas

El culebrón de Nicole Neumann y Fabián Cubero no tiene fin, pero atraviesa uno de sus capítulos más complicados: la modelo le metió una nueva denuncia judicial al futbolista, ahora por impedimento de contacto de sus hijas, Allegra y Sienna, desatando una polémica tremenda en la tarde de ayer.

Nicole, según fuentes policiales, “indicó que el día 8 de enero del corriente año entregó a sus hijas al denunciado, ello en el domicilio de este último, debiendo el imputado restituir las niñas a su madre el día 1º de febrero. Fenecido ese plazo, el imputado no restituyó a las niñas, siendo además determinando por parte de la denunciante, mediante comunicación mantenida con sus hijas que las menores se encuentran en la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, ello sin la debida autorización”.

El fiscal habría incluso pedido a Nicole que se ponga en contacto con la línea 137 de atención al cliente, aunque desde el bando de Cubero dicen que no pasa nada. “No tuve ninguna noticia al respecto”, afirmó su abogado Manuel Beccar Varela, “y me llamaría bastante la atención y probablemente no tenga fundamento porque Fabián cumple con todo siempre”. Según el letrado, Cubero tenía a las chicas “hasta el 31 por las vacaciones y a partir de ahí tienen el régimen habitual en el cual le toca a él este fin de semana”, por lo que, según Beccar Varela, eso cubriría el tiempo previsto para este primer sábado y domingo de febrero, en el que aún se encuentran con el ex futbolista, quien habría viajado esta noche desde Carlos Paz hacia Buenos Aires para entregar a las pequeñas a su hogar materno.

Ayer, muchos se especulaban con que había algo de venganza detrás de todo esto: a mediados de enero, Cubero y Neumann habían tenido un cruce similar por las fechas de inicio de las vacaciones del ex futbolista con sus hijas. Él no había podido retirar a sus hijas del hogar de su madre y señaló que era “la segunda vez que me lo hace”, en referencia a los cambios de días que Nicole entregaba a sus hijas.