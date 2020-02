En un juego de Youtube, Verón le dijo "genio" a Maradona y aseguró que se tomaría un café con él

El youtuber Ezzequiel realizó un juego con el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón, en el cual le realizó el desafío de cuántas preguntas contestaba en 90 segundos y dos de ellas fueron referidas a Diego Maradona.

Si bien cuando le dieron a elegir entre Maradona y Messi, optó por la Pulga, cuando le preguntaron sobre si tomaría un café con Diego dijo que "sí" y además lo rotuló de "Genio" cuando le pidieron con lo defina en una palabra.

También admitió que cree que Enzo Pérez volverá al Pincha y que River es el mejor de Argentina hoy en día.

El ídolo del Pincha, en su rol de presidente, siempre le bajó al tono a la pelea, que ambos arrastran de vieja data.

Cabe recordar que en octubre de 2010 Diego Maradona y Juan Sebastián Verón protagonizaron una discusión en el partido a beneficio 'Unidos por la Paz' que se celebró en el estadio Olímpico de Roma, en Italia, y que antes de jugarse tuvo la bendición del Papa Francisco. Tras esa encontronazo, que se había producido luego de algunas declaraciones del Diez en contra de la Bruja, la relación nunca se recompuso.

Maradona dijo cuando estalló la crisis institucional en AFA: "Verón me traicionó. Ahora se hace el dirigente. Conmigo no da un paso adelante. Yo no quiero saber nada con él ni con el padre (Juan Ramón)", había manifestado Diego. La Bruja no se olvidó de eso y le negó el saludo en ese recordado encuentro en Roma.