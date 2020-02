El artillero cafetero albiazul

El delantero Jhonathan Agudelo llegó con muy buenos pergaminos en este mercado de pases. El más directo colaborador de Diego Maradona, Sebastián Méndez, lo dirigió tiempo atrás en el Cúcuta Deportivo y por ello recomendó su contratación.

El colombiano llegó al Lobo, se ganó un lugar entre los titulares y por ello jugó de entrada en los partidos ante Vélez y Huracán, y lo hizo de buena manera.

Es más, el viernes pasado gritó su primer gol con la camiseta de Gimnasia que sirvió para empatar el encuentro frente al Globo en Parque Patricios, a los 11 minutos del primer tiempo.

Sin dudas esa conquista fue vital por que los locales habían sorprendido abriendo el marcador a 3 minutos de iniciado el juego, y empatar rápidamente le dió tranquilidad al elenco Tripero.

Y ayer en horas del mediodía y tras la segunda práctica semanal, Agudelo brindó una conferencia de prensa en Estancia Chica donde habló de lo que dejó el empate con Huracán, su gol, pero hizo hincapié en lo que se viene ante Patronato el próximo sábado por la tarde en el estadio del Bosque.

Es que en el predio abastense no se habla de otra cosa que de ganar el encuentro frente al Patrón, que será muy importante en esta lucha en la Tabla de los Promedios.

rescatar Solo el empate y la alegría por el gol

Con respecto al cotejo ante Huracán comenzó diciendo, “ya está, no hay que llorar sobre la leche derramada. Se viene un partido fundamental, ante un rival directo y trabajaremos por los tres puntos”.

Rápidamente exclamó, “estoy contento porque pude marcar con Huracán, pero en lo grupal creo que no hicimos un buen partido. Pero ese partido ya quedó atrás y ahora toca pensar en lo que viene”.

Más adelante sobre como vienen llevando la semana dijo que: “Esta es una semana importante y tenemos mucho para trabajar y mejorar el juego. Después, presión siempre va a haber, pero sabemos el equipo que tenemos y que esto lo podemos sacar adelante”, aclaró el delantero.

Metiéndose en el análisis de los dos encuentros jugados desde que se reanudó la Superliga Argentina de Fútbol, expresó, “todos los partidos son diferentes. Contra Vélez hicimos un trabajo que no pudo funcionar ante Huracán. Me parece que con Huracán nos faltó un poco de claridad a la hora de atacar, no hicimos un buen partido”.

Vale recordar que Agudelo, de 27 años (los cumplió el 17 de diciembre pasado), arribó convirtiéndose en el tercer refuerzo de Gimnasia, de cara a este año 2020, el 2 de enero pasado junto con su compatriota Harrinson Mancilla y Matías Pérez García, para encarar la pretemporada.

El “Kun” (como lo llamaban en Colombia), llegó a préstamo desde Cúcuta Deportivo por seis meses, con opción de compra, y en su última temporada en el elenco colombiano marcó 14 goles en 36 partidos durante la temporada de la Primera División.

pensando en el partido del sábado frente al patrón

A la hora de pensar en lo que viene, Agudelo no dejó dudas que el sábado por la tarde estarán en juego tres puntos muy importantes.

“Se viene un juego fundamental ante un rival directo y trabajamos pensando en los tres puntos. Como dije antes, esta es una semana importante en la que tenemos que trabajar en mejorar el ataque para tener ocasiones claras contra una rival que es un equipo duro y vendrá a combatir”, afirmó el atacante colombiano ante la prensa, demostrando muy buen ánimo y optimismo para el juego válido de la 19º fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Es importante recordar, que el encuentro ante el elenco de Paraná, comenzará a las 17:35, en el estadio de 60 y 118.

Siguiendo con el cotejo ante los entrerrianos manifestó, “enfrentaremos a un adversario duro que nos buscará jugar de igual a igual. Tenemos que estar muy concentrados y hacer nuestro juego para poder darle una alegría al hincha de Gimnasia”.

Precisamente, el futbolista hizo hincapié en la localía y en el apoyo que tendrán de parte de la gente que seguramente colmará el estadio “Juan Carmelo Zerillo”.

Para Agudelo será su segundo partido en el Bosque, y ante Vélez su sensación fue muy positiva por el aliento de la gente.

“Nuestra hinchada es sorprendente, me encontré con seguidores muy pasionales y es algo que debemos utilizara a nuestro favor. La gente es una motivación para nosotros y espero que nos acompañen el sábado”, expresó, a lo que enseguida agregó, “yo digo que la hinchada es el jugador número 12, y en Gimnasia me encontré con seguidores muy pasionales, por eso digo que eso debemos utilizarlo a nuestro favor”.

Son las primeras semanas del delantero en el Lobo y en nuestra ciudad, y al respecto contó, “al llegar, me encontré con un gran Club. Con un grupo muy unido y una ciudad muy cálida. El hincha del Lobo tiene mucho aguante para ayudarnos desde su lugar, es así, es el jugador número 12 del equipo”, terminó diciendo Agudelo.

Para el futbolista cafetero el juego contra el Patrón será el tercero donde haría nuevamente dupla de ataque con Lucas Barrios, otra de las caras nuevas que tiene el plantel profesional albiazul que comanda Diego Maradona.

