Rojo metió un golazo y apura los tiempos para meterse en el cruce del sábado ante la Lepra

Marcos Rojo fue presentado en sociedad el pasado fin de semana, en la previa al triunfo ante Unión de Santa Fe por 3 a 1, y ya va sumando los primeros minutos de entrenamiento en City Bell tras su regreso de Estudiantes.

Sin embargo, el lateral ya comenzó a dar muestras de jerarquía y en apenas dos prácticas parece haber convencido a Gabriel Milito para ocupar un lugar en el banco de relevos de cara al próximo partido, previsto para el sábado desde las 19.40, en lo que será la visita al Coloso Bielsa para medirse con Newell´s.

En la jornada de ayer, en lo que fue un nuevo entrenamiento en City Bell, el defensor se metió en el equipo suplente dentro de un trabajo táctico en el que se enfrentaron dos equipos de nueve jugadores cada uno, y no sólo mostró buen nivel, sino que acompañó su rendimiento con un tremendo golazo desde fuera del área que despertó la admiración de todos los presentes en el Country. Además, como si fuera poco, el nacido en la ciudad aprovechó la tarde para quedarse trabajando en un doble turno personal, buscando ganar tiempo también desde lo físico.

Así, y con sólo unos minutos luego de su regreso a Estudiantes, todo parecería indicar que el lateral será parte de la delegación que estará viajando a Rosario para refrendar la levantada futbolística que ha demostrado ante el Tatengue.

Lo que resta saber, con el correr de la semana, es si el DT lo piensa como alternativa o sorprenderá mandándolo desde el arranque mismo del juego ante un rival directo en la puja por meterse en las competencias internacionales.

“Nos va a aportar muchísimo”

En la conferencia de prensa que brindó ayer, Martín Cauteruccio también se refirió a la llegada de Rojo al plantel. Al respecto, el delantero reconoció: “Lo que se ve adentro de la cancha es que es un jugador que suma muchísimo y que es un referente dentro de la institución”.

Además, el ex Cruz Azul también hizo referencia al golazo convertido por el ex Manchester: “Se ven cosas de lo que él tiene. Me parece que nos va a aportar muchísimo desde el juego directo y desde lo que representa”, finalizó.

gonzález no pudo entrenarse, pero aspira a llegar

La noticia negativa de la práctica Pincha en City Bell la otorgó la confirmación de la lesión del volante Ángel González. Según explicó el cuerpo médico del plantel albirrojo en un parte oficial, el ex Godoy Cruz padece un “traumatismo en la articulación del retropié derecho” producto de un fuerte golpe sufrido en el encuentro del sábado último ante Unión, disputado en 1 y 57.

De esta manera, y pese a que faltan aún varios días para el partido frente a Newell´s en Rosario, Gabriel Milito comienza a analizar variantes pensando en conseguir tres puntos frente a la Lepra.