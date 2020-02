Noche de Oscar: favoritos, polémicas y olvidos de la gran gala de Hollywood

El Dolby Theater volverá a acoger esta noche (desde las 22, con tevé por TNT y TNT Series) la gala de los Oscar, una cita llena de estrellas, de moda y de música en una edición en la que hay muchos datos curiosos, desde la ausencia de directoras candidatas a la presencia de un filme como “Klaus”, que ha echado fuera nada menos que a “Frozen 2”.

Una gala, la número 92, que tendrá dos favoritos claros. “1917”, de Sam Mendes, se llevó casi todos los galardones grandes de la temporada de alfombra roja, incluyendo el Bafta y el Globo de Oro a mejor cinta y los principales galardones del gremio de productores y directores. Llega con diez nominaciones, y se espera que arrase en los premios “técnicos”, y a la vista asoma solo una competidora: “Parasite”, la cinta surcoreana de Bong Joon-ho, ganadora del Palma de Oro en Cannes, que llega con seis nominaciones y busca ser la primera película en habla no inglesa en ganar el premio mayor.

Difícil tarea, teniendo en cuenta “la miopía cultural de Hollywood”, según firmó el crítico Justin Chang, que llevó a Bong a decir que los Oscar son premios “locales”. El director, que hace meses hace campaña por su película en Estados Unidos, instó a los votantes de la Academia a que “superen la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos, así tendrán muchas más películas increíbles”.

El premio a mejor cinta no debería salir de estos dos filmes, y la Academia podría volver a operar como en tres de las últimas cinco entregas, y dividir el premio a mejor director y mejor película para conformar a todos: así, el galardón a dirección iría a Mendes o Bong, dejando con las manos vacías a Quentin Tarantino (por “Había una vez... en Hollywood”), que nunca ganó como director, y a Martin Scorsese (por “El irlandés”), que ganó solo por “Los infiltrados”.

También se quedaría, así, sin nada Todd Phillips, director de “Joker”, una de las películas más comentadas del año y la más nominada de la temporada: “Joker” llega con once nominaciones, y parece tener al menos dos premios en el bolsillo: todos los prodes dan como ganador a Joaquin Phoenix por su rol como el Guasón, y a la islandesa Hildur Guðnadóttir como ganadora por su banda sonora.

LOS ACTORES

Phoenix desplazaría así actuaciones aplaudidas: la de Antonio Banderas en “Dolor y Gloria” (nominada a mejor cinta extranjera, aunque condenada a caer ante “Parasite”), la de Adam Driver en “Historia de un matrimonio”, la de Jonathan Pryce en “Los dos papas” y la de Leo Di Caprio en “Había una vez... en Hollywood”. La cinta de Tarantino tiene diez nominaciones, aunque es candidata en apenas un par de rubros: el guion original del propio Tarantino podría darle al director su tercer Oscar en la categoría, y Brad Pitt, nominado como actor de reparto, podría conseguir su primer Premio de la Academia.

En el rubro compite con varios ilustres. Por su labor en “El irlandés”, que también ostenta diez nominaciones, Al Pacino vuelve a estar nominado tras 27 años, luego de ganar en 1993 el galardón por “Perfume de mujer”. La cinta también consiguió una nominación para Joe Pesci, que ya ganó como actor de reparto por “Buenos muchachos”, en 1991. En la categoría también están Tom Hanks, por “A Beautiful Day in the Neighborhood”, y Anthony Hopkins, por “Los dos papas”. Categoría cargadita.

Entre las actrices también hay una gran favorita: Renée Zellweger viene arrasando en la temporada de premios gracias a su rol como Judy Garland en “Judy”. Para Zellweger, que ya ganó un Oscar en 2003 por “Cold Mountain”, un galardón marcaría su regreso a las cumbres de la industria, luego de haber frenado su carrera cuando se encontraba en lo más alto, por “las malas decisiones” que el estilo de vida frenético le llevó a tomar.

En la categoría, Renée compite con Cynthia Erivo (”Harriet”), Saoirse Ronan (“Mujercitas”), Chalirze Theron (“El escándalo”) y Scarlett Johansson (“Historia de un matrimonio”), que también está nominada entre las actrices de reparto, por “Jojo Rabbit”.

Esa nómina está mucho más dividida, con nombres ilustres como Kathy Bates (única nominación para “Richard Jewell”, el nuevo trabajo de Clint Eastwood) y Laura Dern (por “Historia de un matrimonio”), y nominaciones para jóvenes como Margot Robbie (ya nominada por “I, Tonya”) y Florence Pugh (“Mujercitas”).

LA PELEA DE NETFLIX

Donde se espera sorpresa es en el rubro animado: “Frozen 2” quedó fuera de las cinco nominadas y Disney, que ganó trece de los dieciocho premios a mejor cinta animada en la historia, tiene un solo representante en la categoría, “Toy Story 4”, que no es candidata. “Cómo entrenar a tu dragón 3” es una de las más queridas de la audiencia y “Perdí mi cuerpo” aparece como la opción osada y diferente, y “Mr. Link” y “Klaus” llegan con algunos premios ya en el bolsillo, aunque, claro, esta última, al igual que “Perdí mi cuerpo”, llegan con la firma de Netflix. Y el año pasado, con el amague a “Roma”, quedó en evidencia que la Academia no quiere darle demasiados premios a esta productora advenidiza que ha cambiado la industria por completo.

Siempre hay argentinos: tres artistas criollos optan por el premio a mejores efectos

De hecho, Netflix tiene otra vez películas nominadas en el rubro principal (dos: “Historia de un matrimonio” y “El irlandés”), aunque ninguna corre como favorita. También tiene dos largometrajes documentales nominados, “Al filo de la democracia” y “American Factory”, aunque en el rubro son favoritas “The Cave” (estrenada en Nat Geo esta semana) y “Honeyland”. Completa esa nómina otro relato poderoso, “For Sama”.

Y, claro, siempre hay un argentino: los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda-Fauser, junto con el francés Stephane Grabli (todos de la empresa Industrial Light & Magic, o ILM), están nominados al Premio de la Academia a los mejores efectos visuales por su trabajo en “El irlandés”, aunque en la categoría hay otros favoritos como “1917” y “El Rey León”.

LAS POLÉMICAS

Ahora, aunque la previa ha sido relativamente tranquila, esta edición no está desprovista de polémicas: no se puede obviar que, otra vez, no hay mujeres entre los nominados a mejor dirección. Se echa en falta a Greta Gerwig, por su trabajo en “Mujercitas” o a Lulu Wang, por “The Farewell”. No debería sorprender esta ausencia en una categoría que únicamente una vez ha sido ganada por una mujer, Kathryn Bigelow por “En tierra hostil” en 2009 y que cuenta con cinco féminas nominadas en toda la historia de los premios.

También se ha vuelto a señalar que aunque la industria muestra mucha mayor diversidad en sus producciones, solo hay una intérprete de color entre los 20 nominados en las categorías de actuación. Es Cynthia Erivo, candidata al Oscar a mejor actriz por su trabajo en “Harriet” y que podría pelearle a Renée Zellweger su premio. Si lo gana, se convertiría en apenas la segunda actriz negra en conseguirlo, tras Halle Berry, vencedora en 2002 por “Monster’s Ball”.

Y entre los ninguneos más sonados de esta 92 edición, además del de Gerwig, hay que destacar el de Adam Sandler: el actor la rompió en “Diamantes en bruto”, pero ni él ni la película recibieron amor de la Academia.

¿Qué pasó? La sorpresa escondería cierta antipatía hacia el actor y también hacia la cinta de los hermanos Safdie, un filme rompedor y frenético, una propuesta diferente y políticamente incorrecta que muchos miembros de la siempre excesivamente tradicional y ahora más que nunca encorsetada en la corrección Academia, ni siquiera se habrían parado a valorar.

Así lo explicó un votante anónimo de los Oscar a The New York Post, que afirma que, de entrada, la película de los hermanos Safdie no es del gusto de la Academia. Así lo cree este votante, que, a pesar de valorar la actuación de Sandler, espetó que el actor “sigue haciendo comedias cursis de Netflix que son verdaderamente tontas”.

El mismo votante reconoció sin reparos que habría académicos que ni siquiera se habrían molestado en ver películas como “Diamantes en bruto”, “The Farewell” o “Estafadoras de Wall Street”, que parecían partir con algunas opciones y han terminado siendo ninguneadas por los premios más importantes de la industria cinematográfica estadounidense.

“Los actores se convierten en marcas, y la marca de Sandler no grita ‘Oscar’, pero sí la de DiCaprio o Jonathan Pryce”, explicó el votante anónimo, comparando las carreras de dos de los actores nominados al Oscar con la del protagonista de ‘Diamantes en bruto’.

Es más, esta fuente anónima aclaró que tras este buen trabajo, y después de su comentada ausencia entre los nominados, Sandler podría haberse ya convertido en oscarizable en el futuro. Habría, por así decirlo, depurado su imagen de cara a futuras consideraciones por parte de los académicos. “Si Adam Sandler hace otra gran película, conseguirá la nominación. Si Eddie Murphy hace otra gran película, conseguirá la nominación”, señaló aludiendo también al gran trabajo de Murphy en otra producción de Netflix, “Yo soy Dolemite”.

Algo similar ocurre con la interpretación de J-Lo en “Estafadoras de Wall Street”, que, según comenta el mismo votante anónimo, fue superada por Florence Pugh, una de las nominadas en la categoría de mejor actriz de reparto por “Mujercitas”. “Primero de todo, ‘Estafadoras de Wall Street’ no es una ‘película de Oscar’. Es demasiado áspera en sus bordes, e imagino que otros votantes no la vieron”, sentenció. “Y parece que Pugh ha conseguido el hueco de J-Lo, quizá porque ‘Mujercitas’ es una película de prestigio: los actores tienden a pensar en Jennifer López como un fenómeno, más que como actriz”.

Con esos favoritos, esas peleas y esas polémicas llegará esta noche la 92º edición de los Premios de la Academia: una ceremonia que por segundo año consecutivo no tendrá maestro de ceremonias, una fórmula que funcionó en 2019 por lo que la Academia de Hollywood ha decidido repetirla. Para compensar, la lista de estrellas que entregarán premios es inmensa: Penélope Cruz, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Timothée Chalamet, Diane Keaton, Keanu Reeves...

Y además de cine, la ceremonia estará llena de música. Entre los artistas ya anunciados, Billie Eilish, que cantará el tema central del nuevo filme de James Bond, “No time to die”; Elton John, que interpretará la canción por la que está nominado, “I’m gonna love me again”, de “Rocketman”, o Cynthia Erivo con su “Stand up”.

La ceremonia se retransmitirá en 225 países: en Argentina, va por TNT, desde las 22, con alfombra roja desde las 20.30.