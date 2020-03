Las picantes frases en la previa de la apertura de sesiones legislativas en el Congreso

El presidente Alberto Fernández inaugurará hoy el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional con un discurso en el cual trazará los principales ejes de su gestión, expondrá las prioridades de su gobierno en materia de renegociación de la deuda y lucha contra la pobreza, y en el que, según ya se anticipó, anunciará el envío al Parlamento de un proyecto de reforma judicial, de legalización del aborto y un plan para asistir a madres vulnerables.

En este marco, en las inmediaciones del Congreso se podía ver a referentes de la política brindando sus análisis sobre la coyuntura económica y política.

Uno de ellos fue Aníbal Fernández quien criticó al ex presidente Mauricio Macri a quien calificó de "mamarracho". Lo dijo cuando fue consultado por la opinión del presidente Alberto Fernández sobre el tema "presos políticos".

Al respecto sostuvo que "lo que el presidente está diciendo es verdad son detenciones arbitrarias en el marco de una maniobra encabezada por el presidente mamarracho que hemos tenido y que hemos tenido que soportar durante 4 años presionando a jueces fiscales y algunos que han aceptado y se han manejado ese apriete para poder tomar decisiones de esa característica".

Añadió al respecto que "cuando los compañeros dicen presos políticos están discutiendo esa prisiones preventivas antojadizas e incentivadas desde la quinta olivos en una mesa que se le llamaba judicial y que se reunían los sábados por la tarde con el presidente (Macri) a la cabeza".

También se refirió a su trabajo como interventor de la YCRT en Santa Cruz. "Nos decían antes no ahora no tenemos problemas energéticos y claro si no trabajaba nadie le estaban todas las empresas cerradas cómo vas a tener problemas ahora nosotros queremos tener esos problemas que las empresas estén llenos de trabajo" indicó al respecto.

Otro de los referentes de la política que habló fue el ex presidente y senador Carlos Saúl Ménem. "Vamos a ver qué nos dice el señor presidente" dijo el riojano al ser consultado por los temas que abordará el presidente.

El diputado nacional y jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri dijo hoy que espera que el presidente Alberto Fernández "baje los niveles de tensión institucional" cuando pronuncie este mediodía su discurso ante la Asamblea Legislativa, al tiempo que se manifestó "deseoso de escucharlo".

"Espero que el Presidente despeje hoy tensiones institucionales que ellos han generado en los últimos días".

"Derogaron un decreto para desproteger a los testigos protegidos. Un grupo de senadoras del oficialismo presentó una ley para limitar las prisiones preventivas pidiendo que se valore el efecto mediático. Pidieron la intervención de la Justicia de Jujuy. No me gustó que el Presidente tuitee un video, como si fuera un barrabrava, diciendo que Cambiemos violó los derechos humanos".

"Si el Gobierno realmente quisiera arremeter contra la Justicia, Argentina va para atrás institucionalmente. Hay que dejar de macanear con eso del 'lawfare'. Decir que son todos presos políticos es poco serio".

"Esperemos que el Presidente baje hoy la tensión institucional, estoy deseoso de escucharlo".

Sobre la reforma judicial, Sergio Massa dijo que "vamos a invitar a los funcionarios a sentarse a la mesa para que den su opinión".

Sobre la polémica que se generó en torno al quórum que dio el ex gobernador Daniel Scioli en el tratamiento de la modificación de regímenes especiales, el jefe del Frente Renovador fue tajante al señalar que "hasta que el presidente firmó el decreto designando el embajador y el cuerpo le acepte la renuncia Scioli es diputado".

Por su parte, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario se refirió a la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia. "No hay ministerio que no sepamos que hayan dejado deuda. Se dejó de pagar desde agosto del año pasado a todos los proveedores de salud, educación, obras públicas. Realmente la situación de la Provincia es mala económicamente y además con una deuda que tenemos que estar cumpliendo y que no hemos podido restructurar se vuelve complejo"

Añadió al respecto que "cuando uno habla de estos millones invertidos en nuestras escuelas en otros hospitales invertidos en nuestras pymes realmente tiene la sensación de que está reactivando ahora cuando tenemos que ponérselo a los bonistas sentimos que se lo estamos sacando cada bonaerense".

En tanto, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, estimó hoy que durante el discurso del presidente Alberto Fernández al inaugurar el 138 período de sesiones ordinarias en el Parlamento "no" se va a "escuchar cómo el Gobierno planea recuperar el salario de los trabajadores”.

"Hoy no vamos a escuchar cómo el Gobierno planea recuperar el salario de los trabajadores. Hoy vamos a escuchar todo lo que quiere hacer (el Gobierno) para negociar la deuda con los especuladores y cumplir con el Fondo” indicó.

"Yo le preguntaría a Fernández, cuándo le va a llenar la heladera a la gente, cuándo se va a recuperar el salario de la gente que perdió con (el ex presidente Mauricio) Macri” apuntó.

NOTA EN DESARROLLO