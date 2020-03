"A mi hijo lo tuvieron tres horas y media y el que le pegó entró y salió lo más pancho"

El padre del menor golpeado a bordo de un colectivo de la línea Oeste, y cuyas imágenes recorren el país y estremecen por la brutalidad del ataque, dijo hoy a este diario que "a mi hijo lo tuvieron en la comisaría tres horas y media y al agresor, nada, entró y al rato cuando salí a fumar vi que se iba lo más pancho". Adelantó que iniciará acciones legales contra la empresa de transporte por considerar que el chofer "lo abandonó" y dijo que "estoy averiguando y parece que nadie hace nada porque el padre del agresor es policía de ahí de Melchor Romero".

El hombre formuló también duras críticas a la fiscal del caso al señalar que "no se los informa de nada, nos dijo que la llamemos cuantas veces quisiéramos y la llamé diez veces y no me atendió".

Claudio, el padre de "Tope", el menor golpeado a codazos por quien sería el líder de una bandita de la zona de Melchor Romero y que aparece en ese y otro video golpeado a otro chico, dijo que "a mi hijo ni siquiera le sacaron placas. Le preguntaron dónde le habían pegado y él le preguntó al médico si había visto el video. Y el tipo le dijo: la verdad que no. Y le tomó el nombre y le dijo ya está".

"Estoy indignado. Mi hijo se encuentra bien, pero muy dolorido y gracias a Dios lo podemos contar".

"Eran entre 13 y 15 chicos, todos arriba del micro y el chofer no hizo nada, nunca. No sabemos quién es el chofer, no sabemos nada" sostuvo.

Claudio insistió en que "supuestamente el padre del agresor es policía, por eso nadie hace nada".