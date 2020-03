“Nosotros tenemos que estar tranquilos, ser simples, es la única manera de salir de esto”

Tras su debut como entrenador del primer equipo de Estudiantes en la derrota por 2-1 frente a Racing, Leandro Desábato ofreció una conferencia de prensa durante la cual hizo un repaso de lo que fue el partido disputado en 57 y 1, mientras que también realizó consideraciones referidas a la actuación del Pincha y lo que vendrá: la Copa Superliga, el certamen que completará la temporada 2019/2020 y que para los albirrojos comenzará en Florencio Varela, como visitante de Defensa y Justicia.

El Chavo, que se mostró muy activo durante el juego, que mandó a calentar a los suplentes cuando aún se desarrollaba el primer tiempo, y que se guardó un cambio, porque solamente dispuso los ingresos de Ángel González y Mauro Díaz, para comenzar, tendrá que buscarle un reemplazante a Nazareno Colombo para el fin de semana que viene, pues el juvenil fue uno de los amonestados por Néstor Fabián Pitana, significando para él la quinta tarjeta amarilla, que deberá pagar con una fecha de suspensión.

Prácticamente sin voz, Desábato aceptó la derrota frente a un rival que, entendió, hizo desgastar físicamente a su equipo en el primer tiempo y que le propinó un golpe del cual le costó recuperarse, destacando a esta altura de la noche que Estudiantes llegó afectado anímicamente producto de los últimos resultados, entre ellos la eliminación de la Copa Argentina.

“El partido fue bien trabajado por Estudiantes, pero quizás Racing arriesgó en la salida y eso nos hizo correr mucho sin la pelota... Tuvimos un par de situaciones, pero no encontramos el gol y cuando parecía que no pasaba nada nos golpearon con el gol del 1 a 0... Eso en un partido equilibrado, pero frente a un rival de mucha jerarquía, nos golpeó”, manifestó el flamante técnico estudiantil.

“Las piernas pesan más cuando uno está bajoneado, no pudimos cambiar chip”

Leandro Desábato,

DT estudiantil

A continuación, aceptó que “a un equipo que viene golpeado le cuesta levantarse”, y continuando con el análisis del juego, reconoció que “en el segundo tiempo, cuando estábamos corriendo mal, llegó el segundo”. Resumió con que el 2 a 0 sobrevino “en el peor momento nuestro”.

“Tenemos que estar tranquilos, ser simples, es la única forma para salir de esta situación”, agregó Desábato en el marco de una conferencia en la cual se lo observó muy afectado por la derrota con la que empezó su ciclo al frente del equipo albirrojo.

En líneas generales, Desábato reiteró los conceptos manifestados en oportunidad de su presentación en el cargo. “La gente me quiere por lo que fui como jugador, pero esto es distinto. Me tengo que hacer querer como técnico y en ese sentido lo tengo muy claro que dependemos de los resultados”.

El sucesor de Gabriel Milito fue consultado sobre las dificultades que le puede presentar tener que dirigir a varios ex compañeros. “No me incomoda dirigir a ex compañeros o amigos. Soy claro y siempre fui muy frontal, de decir las cosas en la cara. Jugará el que esté mejor, hay que tener como objetivo que lo más importante es Estudiantes, y el que no lo entienda no es mi amigo y no piensa en el club”.

El nuevo técnico de Estudiantes se refirió a su idea futbolística y argumentó que “hay que ser simples y sacar lo mejor de cada uno”.

Por último, sobre los cambios, dijo que con Ángel González trató de ganar velocidad por afuera y que la segunda variante, de Mauro Díaz, la hizo porque Retegui estaba sentido. Sobre el tercer cambio que no hizo, argumentó que Darío sarmiento, el juvenil más indicado, llegó al partido con algunas líneas de fiebre.