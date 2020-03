Varios cotejos en Europa irán a puertas cerradas

Al menos cinco partidos de la Liga de Campeones de Europa y la Europa League se jugarán a puertas cerradas esta semana en ciudades de España, Francia, Italia y Grecia por la epidemia del coronavirus, informó ayer la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA).

Por los octavos de final de la Champions, Valencia recibe hoy a Atalanta de Italia sin público en su estadio Mestalla con la urgencia de revertir el 4-1 sufrido en la ida en Milán; mientras que París Saint Germain hará lo propio el miércoles ante Borussia Dortmund, forzado a dar vuelta la derrota por 2-1 que le aplicó el equipo alemán en el primer juego.

El jueves, tres llaves de los octavos de final de la Europa League también comenzarán a puertas cerradas como parte de las medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación del virus en el continente.

Los partidos afectados serán: Sevilla (España) vs. Roma (Italia) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán; Inter (Italia) vs. Getafe (España) en el Giuseppe Meazza de Milán; Olympiakos (Grecia) vs. Wolverhampton (Inglaterra) en el estadio Georgios Karaiskaki de la ciudad de El Pireo.

ITALIA, SIN ACTIVIDADES

La Serie A del fútbol y todo el deporte de Italia se interrumpirá desde hoy y hasta el viernes 3 de abril venidero, según lo determinó ayer el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), debido a la epidemia de coronavirus que afecta a toda la península.

“Suspendidas todas las competiciones deportivas de equipos y todo nivel hasta el viernes 3 de abril, inclusive”, informó en un comunicado el CONI.

De todos modos, la oficialización del paro de las actividades deportivas se producirá mañana, cuando el Gobierno italiano saque un decreto que autorice a la cancelación de las mismas.

La disposicición del CONI no afecta “a las actividades deportivas internacionales”, las cuales se realizarán pero a puertas cerradas, como ocurrió este fin de semana en la vigesimosexta fecha de la Serie A y todas las categorías del fútbol italiano.

En ese sentido, se confirma el partido entre Inter ante Getafe de España, por los octavos de final de la Liga de Europa, el que se llevará a cabo el jueves venidero en el estadio Giuseppe Meazza de Milan, a puertas cerradas, según informó el periódico La Gazzetta dello Sports.

GANÓ SASSUOLO

Sassuolo goleó ayer al último Brescia por 3 a 0 como local en el cierre de la fecha 26 de la liga italiana, en lo que fue el último partido antes de la interrupción de la serie A, hasta el 3 de abril próximo, por la propagación del coronavirus. El delantero Francesco Caputo (2) y el volante Jeremie Boga marcaron los tantos del partido que se jugó a puertas cerradas.