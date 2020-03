Carmen Barbieri reveló la conmovedora charla en la que Federico Bal le contó que tiene cáncer

Carmen Barbieri reveló la charla que mantuvo con su hijo Federico Bal en la que él le contó que tiene cáncer de instestino, al tiempo que agradeció el apoyo de la prensa. La noticia, que se conoció esta semana, causó conmoción en el ambiente del espectáculo y, por supuesto, en el entorno familiar del actor de 30 años, quien deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia por medio de rayos y pastillas.

La novedades acerca del diálogo que la capocómica mantuvo con su hijo se conocieron, en primer término, a través de un audio que ella envió al programa "Los Angeles de la Mañana" que conduce Angel De Britos. En ese sentido, Carmen aclaró que en medio del difícil momento "no puedo salir al aire".

A su vez, remarcó que si bien Federico Bal le pidió que no diera información a los medios, la decisión de romper el silencio se debió a que "antes de que él naciera, yo soy quien soy por ustedes".

“Fede está dando un ejemplo de vida. Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a pelear y la va a luchar. Estoy segura de que va a salir adelante. Es un pibe muy sensible, muy fuerte y valiente", expresó.

Después, Carmen salió en un móvil televisivo del programa "Informados de Todo" y dio pormenores de la charla con Federico que, según recordó, fue en un departamento de Mar del Plata, en plena temporada teatral, mientras ella estaba con la obra "20 Millones" y el acababa de levantar las funciones de "Mentiras Inteligentes". Federico llegó al inmueble acompañado de su hermana Julieta Bal, su cuñado Roberto Peña y su amigo Pepe Ochoa.

"Mamá, tengo cáncer", le dijo Federico Bal. Carmen recordó que tras ello se pusieron a llorar y que él "me dijo que pensaba mucho en Santiago", su padre, fallecido el pasado 9 de diciembre, quien enfrentó la enfermedad del cáncer en 18 oportunidades.

“¿Qué diría papá frente a este resultado, hijo? ‘Conmigo no van a poder, vamos a luchar’.Eso decía Santiago y salía adelante, porque él no murió de cáncer, sino que lo venció 18 veces. Él murió de EPOC”, le dijo Carmen a Federico en ese momento.

Ella contó que ante el recuerdo de su padre, él respondió: “Tenés razón. Eso es lo que voy a hacer. La voy a pelear. La voy a luchar y voy a salir adelante”.

Barbieri afirmó que por esos días pensó en levantar la obra de teatro, pero él le sugirió que no lo hiciera. “¿Cómo vamos a levantar la temporada los dos? Yo soy el que está enfermo. Vos seguí trabajando, como lo hiciste siempre”, recordó.

“Yo siempre sigo trabajando. Soy una mujer fuerte. Durante el día estoy muy golpeada. No estoy con miedo ni aterrada, estoy preocupada y ocupada, aunque sé que no soy yo quien tiene que hacer las cosas. Fede me recuerda todos los días que es grande y que tomas las decisiones, ya eligió sus médicos y confía en ellos”, sostuvo Barbieri.