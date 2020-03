Agresión en Romero: la fiscal ordenó una pericia psicológica al imputado

El adolescente de 16 años, imputado por la feroz y artera agresión contra otro chico de 17 en un micro de la Línea Oeste, el pasado fin de semana, será sometido a una pericia psicológica.

El estudio, según informó una fuente de Tribunales, fue solicitado por la fiscal a cargo de la investigación del caso, Carmen Ibarra (UFIJ Nº 3).

Ese informe aparece como una instancia de especial gravitación para la elaboración de la eventual acusación, en el marco de la instrucción por el delito de lesiones leves.

En horas, la causa sumó un nuevo episodio por el que también está sospechado el adolescente L.J.O. Se trata de otra agresión con el mismo nivel de violencia, contra otro menor de 16 años.

Ese hecho habría ocurrido en inmediaciones de 520 y 169, luego de que el agresor del micro bajara de esa unidad tras aplicarle varios codazos a la primera víctima.

Todo quedó registrado en un video tomado por un testigo, con un teléfono celular.

La secuencia, de unos 20 segundos, muestra a un joven aplicar varias patadas y trompadas a otro. No hay combate. En todo momento, la víctima, que tiene 16 años, intenta protegerse. La furia se detiene cuando un vecino aparta al agresor.

“Se suele pedir a los jóvenes. En este caso es por la violencia que se evidencia en los videos”, argumentó la fuente judicial sobre el peritaje pedido por la fiscal.

El imputado todavía no tiene fecha de citación a la Fiscalía. En cambio, en las próximas horas deberán presentarse las víctimas para contar ante la fiscal lo que vivieron el sábado, en una madrugada de terror.

La ferocidad de esa golpiza y la registrada en el micro generaron una fuerte conmoción.

En el colectivo de la Línea Oeste, según relató la víctima, empezó cuando el imputado y varios acompañantes se acercaron hasta su lugar en el viaje, la última fila de asientos, al lado de la puerta trasera.

Nunca se habían visto antes. “Solo me preguntó de dónde era y le dije `de Abasto´. Entonces, él me dijo `nosotros somos los guapos de Romero´ y me empezó a pegar”, contó, palabras más, palabras menos, el adolescente de 17 años que había subido en el Centro, tras pasar la madrugada en el boliche de 122 y 50.

Su agresor y el grupo de una decena de jóvenes que lo acompañaba, subieron unas cuadras después y viajaron alrededor de 40 minutos sentados en la parte de adelante y del medio. Eso, hasta la previa a la golpiza. Luego, tocaron el timbre y bajaron.

El ataque también fue grabado con un celular y esparcido entre vecinos de Romero y Abasto. La secuencia muestra al agresor lanzando una veloz serie de codazos sin que la víctima pueda prever el ataque. Al menos tres, impactan en la cabeza.

Su padre, denunció que todo fue organizado por el grupo, de manera que pueda ser grabado. También dijo que otros jóvenes golpearon a su hijo cuando bajaban del micro.

Los padres del agresor se mostraron impactados. La madre lo llevó a la Fiscalía el mismo sábado. “Vi a otro chico, no al que yo crié. Le enseñé otros valores”, aseguró.