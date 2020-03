Hartos de la lluvia de coque protestan contra Copetro y la empresa rechaza los planteos

Pese a la lluvia, ayer desde las 6 de la mañana se concentró en el acceso a la empresa Copetro un grupo de vecinos autoconvocados de Berisso, La Plata y Ensenada, en protesta por la contaminación que, dicen, proviene de esa firma. “Pretendemos estudios de impacto ambiental que sean confiables, no queremos más hollín en nuestras vidas”, señaló Natalia Penda, una de las manifestantes de Berisso.

En tanto, desde la empresa sostienen que el carbón de petróleo “no causa daños” a la salud, “no es tóxico, es inerte, insoluble, no reacciona con el agua, no es biodisponible ni bioacumulable”.

Quienes participaron de la protesta señalaron que la convocatoria fue buena. Durante gran parte de la mañana el grupo aprovechó la luz roja del semáforo para cruzar una inmensa bandera que advertía sobre la contaminación y también se distribuyeron folletos, “todos saben del hollín que hay en la zona y que Copetro contamina”, agregó Penda, quien dijo que principalmente cuando sopla el viento norte todas las cosas que se encuentran en el exterior de las viviendas se cubren con un polvillo negro.

El grupo permaneció en ese espacio hasta las 10 y criticó el hecho de que ningún directivo de la firma se acercara a dialogar con ellos.

Luego, a eso de las 11, se trasladó hasta el Concejo Deliberante de Berisso y muchos sorprendieron por el uso de máscaras anticontaminación. Allí tomaron contacto con los intendentes de Berisso Fabián Cagliardi y de Ensenada, Mario Secco. En ese contexto, se acercaron algunos funcionarios para expresar que en los próximos días podrían reunirse con los mandatarios locales.

Por otro lado, se anticipó que por la tarde se realizaría una mesa de trabajo con integrantes del Conicet, la Universidad Nacional de La Plata y la OPDS.

Los vecinos autoconvocados indicaron que no hay datos sobre estudios epidemiológicos realizados en la Región. Como agravante se consignó que, por ejemplo en el Hospital de Ensenada, no hay ningún médico neumonólogo y los pacientes con trastornos en las vías respiratorios - muchas de las cuales se las asocia a agentes contaminantes - deben atenderse en La Plata.

Por eso se espera que tanto profesionales de Conicet como de la UNLP puedan concretar un relevamiento estadístico con las patologías que pueden ser provocadas por el carbón de coque. “Es imperioso hacer un estudio, un mapa de las enfermedades mas importantes entre los vecinos de la región como puede ser el asma u otras de las vías respiratorias”, agregó Penda.

Cabe recordarse que el grupo, también conformado por representantes sindicales, docentes, centros de estudiantes y trabajadores, ya presentó notas en las que se expresó preocupación por la presencia de coque en el ambiente, al Defensor del Pueblo, a los intendentes de la Región y en la Justicia.

Entre otras cosas se cuestionó que el certificado de aptitud ambiental solicitado a la firma por la OPDS, “lo hace un estudio privado al que le paga Copetro y no sabemos que protocolo se aplica, ni cómo se hicieron esos estudios”.

También se denunció que hay funcionarios de la OPDS vinculados a Copetro. “Pierden las denuncias que hicimos en el organismo estatal o no nos atienden; en nuestra asamblea hay vecinos del barrio Campamento con 38 años de reclamos, incluso gente que le hizo juicio a la empresa”, sostuvo Penda.

Se recordó que se presentó un pedido de “amparo ambiental” en el Juzgado Contencioso Administrativo N°3, a cargo de Francisco Terrier.

“Se dispuso una medida pre cautelar para impedir durante cinco días la carga y descarga de vagones con coque, pero la empresa pidió una audiencia y luego se levantó la medida. En mi casa la OPDS encontró coque, pusieron un colector, al mes cambiaron el frasco, pero entraron a mi domicilio cuando no había ningún adulto, pedí que eso constara en un acta, no quisieron y se generó un forcejeo que terminó con una denuncia en la Comisaría de la Mujer. Un mes después esos agentes me denunciaron diciendo que yo había agredido”, afirmó Penda.

La palabra de Copetro

A través de un comunicado la firma sostuvo que el carbón de petróleo no causa daños a la salud, “no es tóxico, es inerte, insoluble, no reacciona con el agua, no es biodisponible ni bioacumulable. Esto está respaldado por Instituciones Internacionales como OMS, EPA, IARC”.

En esa línea se informó que la actividad de Copetro es legítima porque cumple con todas las regulaciones exigidas por las autoridades y. desde 1996, tiene todos los certificados de funcionamiento en vigencia.

Se agregó que la actividad es monitoreada de forma continua por ODPS, Prefectura Naval Argentina, Autoridad del Agua y Poder Judicial. “Cientos de Inspecciones, Auditorías y Monitoreos certifican que cumplimos los estándares exigidos por las regulaciones vigentes”, se enumeró.

Además se comunicó que año a año incorpora tecnología que va disminuyendo el potencial impacto de la actividad que desarrolla.

También se mencionó que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 decidió suspender las medidas pre cautelares que disponían la paralización de la operación. Expresó el Juez que “las constancias documentales, instrumentos públicos, videos y restante prueba acompañada parecen a prima facie dar cuenta de una realidad distinta de la valorada al momento del dictado de la medida pre-cautelar, fundamentalmente en lo que respecta a los riesgos para la salud de los pobladores de la zona afectada y en lo atinente a la adopción de medidas de seguridad por parte de la Empresa”.

“

Nuestros hijos pisan hollín y hay días en lo que todo está cubierto con ese polvo negro, desde la ropa que tendemos al sol, hasta los bebederos de los animales. Esto se tiene que controlar”

Natalia Penda Vecina de Berisso