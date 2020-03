El coronavirus obliga a la suspensión masiva de acontecimientos deportivos en el mundo

Distintas actividades deportivas oficiales fueron suspendidas en diferentes partes del mundo debido a la pandemia del coronavirus que suma miles de infectados y un sin número de muertos.

En el fútbol fueron suspendidos los desquites de octavos de final de Champions League de la semana entre Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Lyon, y sólo se jugarán a puertas cerradas Bayern Munich vs Chelsea y Barcelona vs Napoli.

Fueron aplazadas además las eliminatorias Asiáticas, la Serie A y Copa Italia, las fechas 28va. y 29na. de Liga de España y la final de la Copa del Rey del 19 de abril entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao, la Copa de la Liga de Francia, la Liga de Portugal y un amistoso entre España y Holanda.

Mikel Arteta, DT de Arsenal, de la Premier League inglesa, dio positivo de coronavirus

Además, la Concacaf suspendió la Liga de Campeones, que está en la fase de cuartos de final, y tampoco se jugará la Major League Soccer de Estados Unidos; mientras que la Liga de Colombia seguirá a puertas cerradas. En Irán se suspendió directamente toda actividad deportiva hasta fines de abril, informó el ministerio de Salud de ese país.

La Asociación de Tenistas Profesionales postergó la actividad por seis semanas, hasta el 20 de abril inclusive, que incluye los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo, y los ATP de Houston, Marrakech, Barcelona y Budapest; y la Federación Internacional de Tenis aplazó los play off de la Fed Cup.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ya había aplazado el 19 del mes pasado el Gran Premio de Shanghai de F1, previsto originariamente para el 19 de abril; y también lo hizo con el GP de Australia dos horas antes que comiencen a girar los autos en el circuito de Melbourne. Cabe destacar que la escudería McLaren había desertado participar por un caso de coronavirus en su equipo.

El Moto GP ya había suspendido el GP de Qatar, previsto para el fin de semana pasado; e hizo lo propio con el GP de la Argentina, que se iba a correr el 19 de abril en Santiago del Estero y que pasó para el 22 de noviembre. El calendario comenzará el 3 de mayo en Jerez de la frontera, España.

La NBA (con dos jugadores de Utah Jazz enfermos: el francés Rudy Gobert y el estadounidense Donovan Mitchell) suspendió la fase regular.

En el Seis Naciones de rugby sólo podrán jugar por la quinta fecha Gales vs Escocia, hoy en Cardiff; y fueron aplazados Francia vs Irlanda en Saint-Denis e Italia vs Inglaterra, en Roma.

En el Madison Square Garden de Nueva York, el campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Shakur Stevenson, defenderá mañana la corona ante el colombiano Miguel Marriaga, sin público.

El The Players Championship de golf, que se inició ayer con público en Ponte Vedra Beach, Florida, Estados Unidos, con la participación del argentino Emiliano Grillo, continuará hoy y el resto del fin de semana sin espectadores, anunció el PGA Tour.

En el ciclismo se disputa en Francia, sin público, la París-Niza, y se aplazaron la Vuelta de Bélgica, el Giro de Cataluña y el Tour de Bretaña; que se sumaron a las ya postergados Giro de Sicilia, las Calles Blancas, la Tirreno vs Adriático y la Milán vs San Remo, todas en Italia.

También quedó en riesgo el Tour de Flandes, previsto para el 5 de abril, mientras en Bélgica también fueron canceladas la AG Driedaagse Brujas De Panne, la E3 BinckBank Classic de Harelbeke y la Gand-Wevelgem, programadas para fin de marzo.

El 29 de enero pasado ya se había cancelado el Mundial de atletismo indoor, que debía celebrarse este fin de semana en la ciudad de Nankín, China.

Por otra parte, el hockey Metropolitano que iba arrancar este fin de semana con la presencia de Santa Bárbara, Universitario, Estudiantes, Gimnasia, San Luis y Everton fue postergado en su inicio por la AAHBA.

En lo que tiene que ver con la actividad del turf, el Hipódromo de La Plata anunció que las reuniones del domingo, martes y jueves próximo se desarrollarán sin público. Al igual que el GP Latinoamericano a correrse mañana, en San Isidro.

Mikel Arteta, DT de Arsenal, de la Premier League inglesa, dio positivo de coronavirus