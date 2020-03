La gente comienza a stockearse: ¿Qué alimentos y productos es conveniente comprar?

La desesperación frente a la propagación del coronavirus lleva a que también en Argentina la gente que puede empiece a stockearse. En las últimas horas, en los supermercados se percibió mayor cantidad de clientes con changuitos repletos de todo tipo de productos, especialmente alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Ahora bien, ¿qué tipo de alimentos y productos en conveniente adquirir? Los especialistas, siempre mencionan en primer lugar a los no perecederos. Este tipo de alimentos son los que tienen una larga vida útil y no comienzan a perder sus nutrientes y a deteriorarse hasta que los abrimos. De hecho, esta fecha "solo indica la pérdida de propiedades del producto", "pero no hay riesgo microbiológico".

Esto se debe a que soportan bien factores como la temperatura o la humedad debido a su proceso de fabricación y a que son aquellos que estén envasados en latas, cartón o plástico. Aunque es cierto que también pueden estropearse si no los guardamos en lugares frescos y secos durante una largo periodo de tiempo.

El atún enlatado, que habitualmente tiene una fecha de consumo de hasta tres años, aunque los fabricantes sostienen que puede durar incluso más tiempo si la lata se mantiene intacta y se conserva en un lugar adecuado. También otras conservas de pescado como la caballa y la merluza (enlatada) son buenas opciones.

Las sopas de sobre pueden llegar a durar hasta un año y medio en la despensa. Algunas de ellas contienen vegetales, vitaminas y antioxidante, por lo que pueden ser una comida saludable. Pero más sanas aún son las verduras enlatadas como las judías verdes o las ensaladas, y otros alimentos como el maíz o los champiñones.

No solo los alimentos captan el interés de los consumidores. Los productos de limpieza como lavandina, desinfectantes en aerosol y líquidos, papel higiénico y toallitas descartables. En los carritos de los clientes se pudieron observar muchísimos productos.