Opinan los lectores

No matarás

Andrés Salinero expresa: “A propósito del asesinato en Gesell. Según Thomas Hobbes, el estado de naturaleza se caracteriza por la precariedad y la violencia, pues no existiendo ley ni autoridad nada es justo ni injusto, y todos tienen derecho a todo. Así, la vida es breve e insoportable, y las sociedades vivirían en una guerra civil permanente. El suizo Jean Jacques Rousseau pone de cabeza a Hobbes con El Contrato Social, que fuera la inspiración del tucumano Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853. El ‘buen salvaje’ de Rousseau es la antítesis del pensamiento de Hobbes. El ideario romántico del autor de El Contrato Social y los postulados de Jürgen Habermas (entre ellos el de no violencia) están en la base del Contractualismo contemporáneo. Enseñar a conocer éstos y otros fundamentos filosóficos y políticos de las sociedades debería ser la materia principal de la educación. ¿Cuán difícil o impracticable sería capacitar a docentes de nivel Primario para a niños/as desde primer grado estas cuestiones medulares, que entre otras cosas hacen a la sana convivencia? Por supuesto, temblarían gremios y policías, y la Justicia tal como la conocemos perdería por fin todos sus vergonzosos privilegios. A cambio, tal vez, ya no lloraríamos más Fernandos. Lo que no es poco”.