Aseguran que EE UU ya probó una vacuna contra el coronavirus

Investigadores estadounidenses administraron el primer disparo a la primera persona en una prueba de una vacuna experimental contra el coronavirus el lunes, lo que condujo a una búsqueda mundial de protección incluso cuando la pandemia aumenta. Con un jab cuidadoso en el brazo de un voluntario sano, los científicos del Instituto de Investigación Washington Kaiser Permanente en Seattle comienzan un ansioso estudio en la primera etapa de una posible vacuna COVID-19 desarrollada en un tiempo récord después de que el nuevo virus explotó en China y se extendió por todo el país. globo.

"Ahora somos el coronavirus del equipo", dijo la líder del estudio de Kaiser Permanente, Dra. Lisa Jackson, en la víspera del experimento. "Todos quieren hacer lo que puedan en esta emergencia".

La Agencia de noticias Associated Press asegura que observó que el primer participante del estudio, un gerente de operaciones en una pequeña empresa de tecnología, recibió la inyección dentro de una sala de examen. Otros tres fueron los siguientes en la fila para una prueba que finalmente le dará a 45 voluntarios dos dosis, con un mes de diferencia. “Todos nos sentimos tan indefensos. Esta es una oportunidad increíble para hacer algo ", dijo Jennifer Haller, de 43 años, de Seattle, mientras esperaba la toma.

Después de la inyección, salió de la sala de examen con una gran sonrisa: "Me siento genial". El hito de hoy marcó solo el comienzo de una serie de estudios en personas necesarias para probar si las vacunas son seguras y podrían funcionar. Incluso si la investigación va bien, una vacuna no estaría disponible para un uso generalizado durante 12 a 18 meses, dijo el Dr. Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Aún así, encontrar una vacuna "es una prioridad urgente de salud pública", dijo Fauci en un comunicado el lunes. El nuevo estudio, "lanzado a una velocidad récord, es un primer paso importante para lograr ese objetivo". Esta vacuna candidata, con el nombre clave mRNA-1273, fue desarrollada por la compañía de biotecnología NIH y Massachusetts Moderna Inc. No hay posibilidad de que los participantes se infecten por las vacunas porque no contienen el coronavirus en sí.

No es la única vacuna potencial en la tubería. Docenas de grupos de investigación en todo el mundo están compitiendo para crear una vacuna contra COVID-19. Se espera que otro candidato, realizado por Inovio Pharmaceuticals, comience su propio estudio de seguridad, en Estados Unidos, China y Corea del Sur, el próximo mes. El experimento de Seattle se inició días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara que el nuevo brote de virus era una pandemia debido a su rápida propagación mundial, infectando a más de 169,000 personas y matando a más de 6,500.

COVID-19 ha cambiado el tejido social y económico del mundo desde que China identificó por primera vez el virus en enero, con regiones cerrando escuelas y negocios, restringiendo los viajes, cancelando eventos de entretenimiento y deportivos, y alentando a las personas a mantenerse alejadas entre sí.

Comenzar lo que los científicos llaman el primer estudio en humanos es una ocasión trascendental para los científicos, pero Jackson describió el estado de ánimo de su equipo como "moderado". Han estado trabajando durante todo el día preparando la investigación en una parte de los EE. UU. Golpeada temprana y duramente por el virus.

Aún así, "pasar de no saber siquiera que este virus estaba ahí afuera ... para tener alguna vacuna" en las pruebas en unos dos meses no tiene precedentes, dijo Jackson a The AP.

Algunos de los voluntarios sanos cuidadosamente seleccionados del estudio, de entre 18 y 55 años, recibirán dosis más altas que otros para evaluar qué tan fuertes deben ser las inoculaciones. Los científicos verificarán cualquier efecto secundario y extraerán muestras de sangre para evaluar si la vacuna está acelerando el sistema inmune, en busca de pistas alentadoras como el NIH encontrado anteriormente en ratones vacunados.

“No sabemos si esta vacuna inducirá una respuesta inmune o si será segura. Es por eso que estamos haciendo un juicio ", enfatizó Jackson. "No es en la etapa en que sería posible o prudente dárselo a la población en general".

La mayor parte de la investigación de vacunas en curso en todo el mundo se dirige a una proteína llamada "espiga" que cubre la superficie del nuevo coronavirus y permite que invada las células humanas. Bloquee esa proteína y las personas no se infectarán.

Los investigadores del NIH copiaron la sección del código genético del virus que contiene las instrucciones para que las células creen la proteína espiga. Moderna encerró ese "ARN mensajero" en una vacuna.

La idea: el cuerpo se convertirá en una mini fábrica, produciendo algunas proteínas de espiga inofensivas. Cuando el sistema inmunitario detecta la proteína extraña, producirá anticuerpos para atacar y estará preparado para reaccionar rápidamente si la persona se encuentra con el virus real.

Esa es una forma mucho más rápida de producir una vacuna que el enfoque tradicional de cultivar virus en el laboratorio y preparar inyecciones de versiones muertas o debilitadas.

Pero debido a que las vacunas se administran a millones de personas sanas, lleva tiempo probarlas en cantidades lo suficientemente grandes como para detectar un efecto secundario poco común, advirtió el Dr. Nelson Michael, del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, que está desarrollando un candidato vacunal diferente. "La ciencia puede ir muy rápido pero, primero, no hacer daño, ¿verdad?" le dijo a los periodistas la semana pasada.

El instituto de investigación de Seattle es parte de una red gubernamental de centros que prueban todo tipo de vacunas, y fue elegido para el estudio de la vacuna contra el coronavirus antes de que COVID-19 comenzara a extenderse ampliamente en el estado de Washington.

Kaiser Permanente examinó a docenas de personas, buscando a aquellos que no tienen problemas de salud crónicos y que actualmente no están enfermos. Los investigadores no están verificando si los posibles voluntarios ya tenían un caso leve de COVID-19 antes de decidir si son elegibles. Si algunos lo hicieron, los científicos podrán determinar la cantidad de anticuerpos en su análisis de sangre previo a la vacunación y dar cuenta de eso, dijo Jackson. A los participantes se les pagará $ 100 por cada visita a la clínica en el estudio.