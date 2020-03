El hombre que atacó a un vigilador declaró ante el fiscal: “Le pedí bien que no me denuncie"

En las últimas horas el sujeto que le propinó una brutal golpiza a un vigilador prestó declaración ante la justicia a través de una video conferencia ya que se encuentra cumpliendo la cuarentena luego de que llegara de Estados Unidos hace tres días.

Además de enfrentar cargos por lesiones y amenazas, el preparador físico Miguel Ángel Paz también figura como sospechoso en una causa que investiga si violó la cuarentena, en la que un juez federal aplicó por primera vez el DNU sobre el coronavirus.

Al ser indagado por el funcionario judicial sobre su violento accionar en la puerta de su edificio, el preparador físico trató de mostrarse arrepentido al reconocer que “fue una mala reacción” haber golepeado al guardia de seguridad de su edificio que lo intimó a cumplir con la cuarentena.

Al respecto sostuvo que tras enterarse de las intenciones del guardia de denunciarlo "lo llamé por teléfono y le pedí que no lo hiciera, que no me denuncie. Se lo pedí bien pero como noté que no me daba pelota decidí bajar para explicarle los puntos (sic)”.

“Cuando volví de viaje había mucha paranoia en el edificio. Sentí que mi familia estaba asediada por los vecinos. Me entero que el vigilador le había hecho saber al resto de los vecinos que me iba a denunciar. Me enojó esa situación. Lo llamé por teléfono y le pedí que no lo hiciera, que no me denuncie. Se lo pedí bien pero como noté que no me daba pelota decidí bajar para explicarle los puntos (sic)”, declaró en su indagatoria.

Si bien el fiscal Martín Gómez de la UFI de Vicente López Este sólo tramita la causa que investiga la golpiza, Paz admitió ante el funcionario que violó el aislamiento impuesto por el Gobierno tras regresar de un viaje a Estados Unidos.

El preparador físico no pudo explicar por que le pegó de esa manera al vigilador. El fiscal pedirá ahora su detención domiciliaria ante “la trascendencia del hecho y la gravedad de la situación”. Ahora la definición quedará en manos del juez de Garantías Esteban Rossignoli.