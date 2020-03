VIDEO.- Tras las advertencias, extensas filas de jubilados en bancos de La Plata

Luego de las advertencias emitidas por las autoridades sanitarias de la Nación para evitar las aglomeraciones de personas, en el marco de las recomendaciones para contener el avance del coronavirus en el país, en distintas sucursales bancarias de La Plata se registraban desde esta madrugada extensas filas de usuarios, en su mayoría jubilados que se acercaban para percibir sus haberes previsionales

Se trata de colas integradas en su mayoría por adultos mayores, uno de los grupos más expuestos a enfermedades del tipo del Covid19.

En este sentido, quienes se acercaron a las sucursales se refirieron a la disyuntiva de quedarse en sus casas sin dinero para afrontar los gastos del día a día o concurrir a cobrar sus haberes, en contra de las recomendaciones de los expertos acerca de evitar la formación de grupos de personas.

"Yo vine a las 3 de la mañana. Vine de Villa La Hermosura para poder cobrar, porque yo al cajero automático no lo entiendo. El banco abre a las 9 de la mañana", explicó un jubilado que aguardaba el momento de apertura de una sucursal de 13 entre 55 y 56

"No me gusta como se está haciendo la cola, deberían implementar otro sistema. De esta forma no sirve. Mirá como estamos. No queda otra", protestó otro vecino.

Otros dos vecinos coincidieron en que "estamos todos pegados. Entramos todos juntos. Después piden que nos cuidemos. Por qué no toman otra decisión, es una vergüenza. Que sea más agil el tema".

"No tengo tarjeta para cobrar, nunca me la dieron acá. Tenemos que hacer la cola, porque dicen que van a entrar de a veinte. Si tenés que contagiarte algo, con toda la gente que había amontonada acá...", expresó una mujer que esperaba en la vereda de una sede bancaria de 6 entre 46 y 47.

"Vine porque necesito cobrar. Si no no come el perro, no pago la luz. Es imposible", añadió.

Cabe recordar que en el contexto de prevención y contención el Instituto de Previsión Social (IPS) suspendió los turnos de atención al público de marzo con el objetivo de preservar a los jubilados y pensionados del contagio del coronavirus, informó un comunicado del organismo.

La medida incluye las sedes de atención en La Plata y a los Centros de Atención Previsional (CAP) en el interior provincial.

"Debido a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud por el virus COVID-19 y a los efectos de prevenir y preservar a los grupos de riesgo que representan nuestros beneficiarios (mayores de 65 años), el IPS suspenderá los turnos otorgados para el el corriente mes, para ser reubicados a partir del 1° de abril", detalló.

Aquellos que tengan ya asignado uno, deberán solicitar uno nuevo ingresando al sitio web institucional.

Todos los plazos ya establecidos para recursos, reclamos, supervivencias y demás presentaciones, quedan suspendidos hasta el 30 de abril de 2020 inclusive.