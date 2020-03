“En Italia vivimos una verdadera película de terror”

Estaba en el aeropuerto, a punto de abordar el vuelo que lo traería de regreso a nuestro país. Se trata de Panchito Lombardi que hasta hace pocos días se encontraba disputando la Liga italiana de handball hasta que la misma se suspendió como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Italia es uno de los países más afectados por el brote del virus COVID-19 con innumerable cantidad de casos de personas infectadas y muertas como consecuencia de la enfermedad que fomenta el pánico en el mundo entero.

Francisco Lombardi, que se formó en el handball de Estudiantes, es otro deportista platense que no estuvo ajeno a esta situación que se vive en el continente europeo y en particular Italia.

Panchito desde hace tres años se encuentra defendiendo los colores del Gaeta Sporting Club de la Serie A italiana y en el diálogo que mantuvo con este medio dijo que “hasta no hace muchos días fuimos a jugar al norte de Italia, pero lo hicimos a puertas cerradas. Si bien la Federación dispuso la suspensión de la Liga es muy difícil que se reanude. Por tal motivo estuvimos hablando con la dirigencia del club y decidimos de común acuerdo que lo mejor para nosotros era volver a Argentina por si la situación se torna más grave por allá”.

Más adelante, Lombardi agregó que “el pasado viernes justo sacamos los últimos pasajes en Aerolíneas Argentinas para nuestro país y allá cumpliremos con el protocolo básico que es estar en una casa aislados para cumplir con la cuarentena, que en realidad son catorce días para después si reencontrarnos con nuestros familiares”.

Panchito Lombardi emprendió el viaje de regreso con otro jugador argentino que también se desempeña en el Gaeta Sporting Club. Se trata de Valentino Rossetto, que se incorporó a la entidad italiana a principios de año.

“Si bien en Gaeta no hubo prácticamente casos, lo que está sucediendo en el resto de Italia es muy triste. Es un caos sanitario y la verdad es como presenciar una película de terror. En mi caso nunca estuve miedo, pero hay que tomar consciencia y tomar todas las prevenciones del caso, porque esto no es un resfriado, ni una gripe; es un virus que mata”, recalcó Lombardi,

“En mi caso no tuve ningún tipo de síntomas, pero como corresponde voy a realizar la cuarentena”

Francisco Andrés Lombardi,

Platense, jugador de handball

Gaeta es una ciudad costera portuaria, que se encuentra en la región de Lazio al Sur de Roma y que en la actualidad cuenta con una población cercana a los 25 mil habitantes.

A todo esto, Lombardi añadió que “el torneo estaba previsto que termine en el mes de junio, pero por lo que nos dijeron es prácticamente imposible que se reanude, porque la situación es extremadamente grave. Por lo que observo y lo que me comentan, la gente en Argentina no tomó la real dimensión que tiene esta enfermedad. Acá, sobre todo en el norte de Italia, hizo estragos. Por eso me parece muy bien las medidas que se han tomado como prevención, pero además depende de la responsabilidad de cada uno de aquellos que volvemos del exterior cumplir con la cuarentena”.

Hace una semana que Lombardi como el resto del equipo gaetano dejaron de entrenar. “Como medida precautoria, las autoridades de la institución tomaron la determinación de cerrar las instalaciones del club”, cerró Panchito que en horas de la mañana de hoy estará aterrizando en Ezeiza.