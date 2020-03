Indignación en Los Hornos: filman a ladrones, los entregan a la policía pero al rato los liberan

Indignación no alcanza para definir lo que sienten vecinos de 158 entre 73 y 74 en Los Hornos.

Hicieron el trabajo de la policía: detuvieron a dos ladrones, se los entregaron a la comisaría Tercera, llevaron fotos y videos como prueba. Pero en cuestión de horas los delincuentes estaban otra vez en la calle.

"En la comisaría nos dijeron que la situación a ellos los entristece pero que era orden de la fiscal Virginia Bravo y había que dejarlos ir", contó a este diario Sebastián Spegazzini, un taxista platense que es uno de los principales damnificados por el accionar de ese dúo que tendría antecedentes penales y que no sería la primera vez que le roban a sus vecinos.

Los hechos ocurrieron ayer al mediodía en esa zona donde se ubican varias construcciones en progreso de vecinos que compraron terrenos y desde hace tiempo y con gran esfuerzo llevan adelante el sueño de la casa propia.

Los delincuentes, uno de 42 años y otros 30 según describieron los vecinos, entraron a la casa de Spegazzini y se llevaron elementos de la construcción de importante valor. Una vecina dio aviso y salieron a perseguirlos pero ya era tarde.

Sintiéndose impunes regresaron a eso de las 19.30. Y ahí los vecinos, alrededor de 20, pudieron impedir un nuevo robo y rodearlos.

Los delincuentes desafiaron: "yo me voy, si quieren matenmé", dijo uno en tanto el otro quiso justificarse con que "lo habían mandado" a llevarse los elementos que le incautaron.

Entre otras cosas de valor se llevaron un encadenado completo , varillas y otros elementos para levantar paredes.

Los delincuentes se movilizaban a bordo de una moto y además de haber sido rodeados y entregados a la policía fueron filmados y fotografiados.

Hoy la sorpresa de los vecinos fue mayúscula cuando en la comisaría les dijeron que los delincuentes ya estaban en libertad.

"Me pasé todo el verano trabajando como un burro para hacer la casa. No tengo plata para pagar un albañil así que tuve que hacerlo yo y ahora tengo que soportar que vengan estos tipos, me roben y salgan por la puerta libremente", contó Spegazzini.

"Se los dimos en bandeja, los detuvimos, les dimos videos de cuando entran a robar. Y nos dicen que los entristece pero que la fiscal Virginia Bravo dio la orden de liberarlos. Ya no sabemos qué hacer", señalaron.

Los vecinos planean movilizarse a partir de la indignación que sienten, expresaron a este diario.