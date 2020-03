Por falta de agua, platenses denuncian que se complica cumplir con la higiene recomendada

Mientras continúan las campañas públicas para extremar las medidas de higiene con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus, en La Plata crecen las quejas por falta de agua en los hogares. Según denuncian los usuarios, el drama de canillas secas se retrotrae a "varios años atrás", pero se acentuó el pasado fin de semana, lo que da lugar a la preocupación, puesto que no pueden cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el contexto de la pandemia.

Edith, vecina de 1 entre 68 y 69, aseguró "que desde el domingo no tengo ni una gota de agua, no me puedo bañar y mucho menos lavarme las manos como piden los médicos". "Encima tampoco se consigue alcohol en gel", reclamó la mujer.

Otra vecina, Mabi, de 7 entre 64 y 65, expresó que "es una vergüenza que en medio de una crisis como la del coronavirus estemos sin agua". "En realidad estamos hace tres meses con problemas graves de presión, y seguro acumulamos varios años con faltantes permanentes, pero desde el fin de semana acá no hay un hilo", detalló.

"Casi todos los vecinos tenemos más de 65 años, es decir, somos del grupo de riesgo", contó Graciela, una frentista de 71 entre 7 y 8, donde reinaba la preocupación entre canillas secas y la imposibilidad de tomar los recaudos higiénicos que sugieren las autoridades en torno al virus.

Para Cristian, de 10 entre 69 y 70, "hoy deberíamos tener agua porque no hace tanto calor ni hay grandes dificultades climáticas, pero lamentablemente hace ya tres días que estamos falto de este elemento vital". Atento a las precauciones que deben tenerse en cuenta, deslizó que "es terrible que pase esto ahora que hay que mantenerse limpio y con las manos bien higienizadas".

A su vez, Cecilia, domiciliada en 6 y 63, se quejó porque "ABSA no hace nada y te tiene más de 20 minutos en el teléfono". "No son concientes de la situación que estamos atravesando por la falta de agua", manifestó.

También se registraban complicaciones con el servicio en 8 entre 68 y 69, 65 entre 5 y 6, 71 entre 7 y 8, 65 entre 17 y 18 y diagonal 620 entre 80 y 81, 8 y 68, 120 y 118, 120 entre 79 y 80, 4 entre 69 y 70, diagonal 73 y 67, 4 y 66, 59 y 17, 20 y 70, 532 entre 115 y 116, 4 y 64, 7 entre 71 y 72, 68 entre 4 y 5.