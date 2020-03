Salieron a verificar que vecinos platenses denunciados cumplan la cuarentena

Tras las denuncias recibidas a través de la línea de WhatsApp habilitada por la Comuna, la Municipalidad de La Plata desplegó hoy un operativo especial para verificar que se cumpla con la cuarentena, en distintos casos donde se habían recibido denuncias.

Los procedimientos fueron encabezados por agentes de la Policía Local junto al SAME La Plata, áreas que comenzaron a trabajar en forma conjunta para supervisar aquellos domicilios en los que residen o trabajan personas que deberían estar en aislamiento preventivo para evitar la propagación del Coronavirus.

Con profesionales de la salud equipados sanitariamente para llevar adelante el protocolo de acción, los agentes extendieron los operativos en el Casco Urbano, City Bell, Melchor Romero, Los Hornos, Villa Elvira y San Carlos. En este sentido, el secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, señaló que “hay muchos vecinos que son conscientes de la situación que estamos viviendo pero hay muchos otros que no, por eso habilitamos una línea de WhatsApp para que los platenses denuncien a los que incumplen la cuarentena obligatoria”.

“Desde el municipio podemos tomar todas las medidas que existen pero si lo platenses no colaboran, no sirven”, explicó el funcionario, y agregó: “Estamos frente a uno de los problemas sanitarios más grandes de los últimos tiempos y tenemos que ser responsables, tenemos que entender que no se trata de nuestra salud, se trata de la salud de toda la comunidad”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, advirtió que “quienes no cumplan con la cuarentena serán sancionados por el Código Penal porque estamos frente a una situación delicada, no puede ser tomada con liviandad, y por eso nosotros estamos trabajando hace semanas para concientizar a los vecinos”. “Hemos visto cómo, en otras ciudades del mundo, el incumplimiento de las normas perjudicó a toda la población, pero los platenses todavía estamos a tiempo y tenemos que actuar ya”, enfatizó el funcionario.

Cabe recordar que la Municipalidad habilitó la línea de WhatsApp 221 573 4064 para que los vecinos denuncien a las personas que deberían estar en cuarentena pero no cumplen con la disposición. A partir de ello, se elabora un listado que detalla nombre y apellido del denunciado; dirección; país del que viajaron, en el caso de que se trate de alguien que viajó; cantidad de denuncias recibidas; y detalles, tales como hace cuántos días llegó al país.