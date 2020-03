Fuerte caída de la Bolsa: se desplomó 15% en consonancia con el hundimiento bursátil global

El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 14,47%, a 22.087,13 puntos, este miércoles en otro día de nerviosismo mundial por la pandemia del coronavirus, con caída global de los mercados.

En el balance general de acciones 130 papeles acusaron caídas y sólo 13 cerraron en alza. Entre las líderes, la más afectadas fueron la petrolera estatal YPF (-25,98%) y la fábrica de aluminio Aluar (-19,77%).

El volumen negociado en acciones alcanzó los 1.055,8 millones de pesos (16,1 millones de dólares al cambio del día). Argentina, que debe reestructurar su deuda pública, registró una suba del índice riesgo país a 4.040 puntos en medio del desplome de bonos argentinos en Wall Street.

Por su parte,el dólar cerró hoy en un promedio de $65,46 para la venta al público, con una ganancia de 50 centavos respecto de ayer, mientras el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- finalizó la rueda en $85,10.

El dato relevante de la jornada es que el BCRA debió intervenir en el mercado de cambios para abastecer una demanda más activa y vendió alrededor de 80 millones de dólares, conicidieron diversos analistas.

En tanto, en el segmento mayorista la divisa avanzó 13 centavos y finalizó en $63,33.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 90,25, con una suba de 2,4%; y el dólar MEP cotizaba a $ 89,34, con un avance de 2,8%.

Finalmente, los contratos de futuros en el Mercado de Chicago cerraron al alza para el trigo, mixtos para la soja y bajistas para el maíz.

Los futuros de trigo cerraron al alza para el conjunto posiciones negociadas, que en el caso de los contratos para entrega en mayo fue de US$ 3,31 (1,80%) hasta US$ 186,75.

Liderados por el trigo rojo de Kansas, los contratos del cereal estadounidense subieron tras el aumento de la demanda de productos panificados y los escasos stocks de las industrias molineras en Estados Unidos.

La cuarentena por la pandemia de coronavirus obligó a los habitantes a quedarse en sus hogares motivando un incremento en el consumo de productos a base de harina de trigo, favoreciendo a las cotizaciones de dicho commodity en la jornada de hoy.

En el caso del maíz, la rueda de negociaciones finalizó con mermas en las cotizaciones por los recortes en las estimaciones de demanda de las fábricas de etanol.

Los contratos del cereal continúan en una tendencia bajista, afectados por la caída de demanda de combustible provocado por la actual pandemia de coronavirus.

Por último, el contrato con mayor volumen tocó mínimos desde septiembre de 2016 en la jornada de hoy; la posición 5/20 cayó US$ 3,44 (2,54%) hasta US$ 131,98.

Por su parte, los futuros de soja culminaron mixtos la rueda de hoy con leves alzas en las posiciones más cercanas (5/20, US$ 0,46, +0,15%, US$ 303,32) y mermas en las más lejanas (8/21, US$ -1,10, -0,35%, US$ 310,67).

En este sentido, surgieron expectativas de un incremento en la utilización de subproductos de soja para el consumo animal, lo cual podría favorecer a las cotizaciones del complejo de soja.

Por otro lado, las alzas encuentran límite debido a que las fábricas de aceite de palma de Malasia no contemplan bajas en la producción a pesar de la pandemia de coronavirus, lo cual mantendría estable la oferta de aceites en general.