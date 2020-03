La vuelta del fútbol: "Hablar de fechas es imposible"

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, señaló que por ahora resulta "imposible hablar de fechas" en relación con la vuelta del fútbol argentino, paralizado por la pandemia del coronavirus.

En esa dirección, el ex presidente de San Lorenzo advirtió que "Como bien explicó el ministro de Salud (Ginés González García), todo es absolutamente dinámico. La verdad que si logramos detener la propagación del virus y que no haya circulación comunitaria en Argentina, que por suerte todavía no la hay, en ese caso seguramente volveremos a jugar al fútbol".

Lammens también aseguró que "Hay que evitar las grandes aglomeraciones. Ayer estuve reunido con Sergio Marchi, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados y me comentaba de la inquietud y el miedo de algunos jugadores. Y es entendible esa preocupación que tenían. Era absolutamente lógico. Sus familias les decían que no les gustaba esa exposición. Decidimos profundizar este aislamiento y que el fútbol tome el mismo camino", aclaró el funcionario.