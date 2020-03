Jimena Barón salió a defenderse tras las críticas por su video "cuidando el último rollo de papel"

Jimena Barón se encuentra cumpliendo cuarentena en su casa en la ciudad de Buenos Aires luego de haber viajado a Miami, por lo que día a día suele compartir fotos y videos en redes sociales de su nueva rutina.

Es así que ayer fue tendencia ya que compartió un video humorístico que grabó en el baño, sentada en el inodoro y haciendo referencia a la falta de papel en el distintos supermercados.“Feliz, cuidando el último rollo de papel que me queda”, dijo la cantante en el mensaje.

Luego, siguió con otro video en el que simula un encuentro con una amiga, que en realidad es ella misma. “Feliz de visitarme a mí misma”, sostiene.

Pero a pesar de que ella manifestó que hacía los videos para hacer reir a sus seguidores en medio de la crisis, recibió muchas críticas, por lo que se defendió a través de mensajes vía Twitter.

"A ver chicos, fueron muchos videos parodiando demencia cuarentenal. Estoy en chabomba actuando. Hay mucha gente que se ríe, es la idea. Es mejor ignorar al que no bancamos. Los que me odian, laburen esa obsesión, les va a hacer mal. Besos virtuales a todos por igual", lanzó.

A ver chicos, fueron muchos videos parodiando demencia cuarentenal. Estoy en chabomba actuando. Hay mucha gente que se ríe, es la idea. Es mejor ignorar al que no bancamos. Los que me odian, laburen esa obsesión, les va a hacer mal. Besos virtuales a todos por igual ❤️ https://t.co/jsFinyimQB — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) March 18, 2020

"Y si les indigna 'el humor' con respecto a la situación que estamos viviendo, no creo que hacer chistes con internaciones, psiquiatras y pastillas sea ejemplo de nada. Yo siempre me río de mi misma, hasta cuando se ríen de mí con mala leche, lamento, pero me hacen reír también", siguió la cantante.

Y cerró: "Me entristece la necesidad de odiar, en general. Entiendo que está todo muy podrido y que hay una furia instalada, pero me da tristeza que se fomente, se elija y se disfrute. Una especie de obsesión con el odio y el odiado. Agresión, pochoclos y ver si logramos tirar al otro y gozarlo".