Mirtha Legrand, sin salir al aire: "Estoy cumpliendo con todas las indicaciones"

Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV por eltrece hasta nuevo aviso, con la intención de “prevenir y dar el ejemplo como figura pública” en lo que respecta a la pandemia de coronavirus.

“Debido a los hechos de público conocimiento y en el marco de priorizar la buena salud de la conductora y colaborar con las decisiones tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, Mirtha Legrand no conducirá sus clásicos programas de TV hasta nuevo aviso", se anunció en un comunicado.

Por tal motivo, la conductora se encuentra cumpliendo cuarentena en su hogar. “Fue una decisión mía. El domingo, de hecho, cuando me despedí, dije que quizás no volvería”, indicó en diálogo con Teleshow. Y agregó: "Es una cuestión de salud. Ya suspendieron las clases, cada vez reducen más la actividad de la gente. No creo que sea conveniente que esté en el aire".

Mirtha tiene 93 años y forma parte del grupo de riesgo de peronas adultas que deben cuidarse de manera preventiva. “Yo estoy muy preocupada. Mi médico me dijo que tenga cuidado y evite el contacto con la gente que haya estado en Europa", había mencionado días atrás.

Ahora, sin embargo, se mantiene en "relex total" y "cumpliendo con todas las indicaciones".