Alcohol en gel, barbijos y paracetamol, cada vez más difíciles de conseguir en La Plata

Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata se reconoció ayer que los laboratorios no están entregando alcohol, muchas droguerías aseguran que no tienen paracetamol y que aún no está en el mercado la vacuna antigripal tetravalente, aunque está llegando la trivalente. Por otra parte se supo que los barbijos que hasta hace dos meses costaban $5 ahora están en falta o los venden hasta $80.

Con relación al alcohol, en el Colegio de Farmacéuticos se comunicó que está en falta porque los laboratorios no entregan y ante la carencia de ese insumo es imposible que los profesionales elaboren el alcohol en gel.

No obstante en algunas farmacias como en una de la zona de 54 y 23, el alcohol en la presentación de 120 ml se vendía ayer a $100.

En tanto los barbijos descartables se comercializaban a $80, la unidad.

Otras farmacias platenses restringieron la venta tanto de barbijos como de alcohol puro atendiendo al faltante de ambos productos debido a la creciente demanda que se generó a partir de la pandemia del coronavirus.

Ante el problema de desabastecimiento, no son pocos los comercios de la ciudad que decidieron vender estos insumos esenciales para la protección personal restringiendo el número de venta por persona.

“En general con artículos que están en falta por la creciente demanda, tomamos la determinación de restringir la venta. Hoy no tenemos barbijos y tampoco tenemos alcohol puro, del cual la semana pasada vendíamos uno por persona porque ya estaba en falta”, dijo la empleada de una farmacia de calle 41.

En otros establecimientos se limita a cinco unidades por persona la venta de barbijos.

Ante la necesidad que tienen muchas personas en grupo de riesgo de acceder a la vacuna antigripal, voceros del Colegio de Farmacéuticos informaron que aún no llegó la tetravalente, pero se recibieron algunas partidas de trivalente.

Sobre la atención al público se comunicó que se extreman las medidas de protección, tanto para cuidar al cliente como para preservar al personal de posibles contagios.

Los farmacéuticos también recomendaron que los mayores de 60 años no concurran a las farmacias si tienen un cuadro febril, estuvieron en contacto con gente que viajo a los países de riesgo o tienen una patología.

“Estamos remarcando que la atención nocturna es para casos de emergencias y que los pacientes pueden pedir los medicamentos a través del WhatsApp y cuando llegan ya lo tenemos listos para que todos estén el menor tiempo posible en las farmacias”, dijo la vocera consultada.

La cantidad de clientes que se acepta en el interior de cada farmacia varía según la medida del local.

De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA en la mayoría se permite el ingreso de 4 personas, el resto de esperar en la vereda.