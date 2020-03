Un falso delivery le robó la bicicleta y ella hizo un desesperado pedido en las redes

Una joven fue perseguida y asaltada por dos delincuentes que le robaron la bicicleta. Uno de ellos llevaba una mochila de una empresa de delivery y quedó filmado. La víctima hizo luego un pedido en las redes sociales porque los malvivientes le llevaron el medio de transporte que utiliza para ir a trabajar.

La escena quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona y ocurrió en 4 entre 79 y 80. De acuerdo con las imágenes los maleantes la venían persiguiendo y la chica intentó pedir ayuda en una casa donde tocó timbre y golpeó la puerta con desesperación. Pero no alcanzaron a abrirle cuando uno de los rateros le quitó la bicicleta y huyó con su cómplice.

El sujeto es un falso delivery puesto que llevaba una mochila de una de esas empresas que, se supone, también debe ser robada.

Con las imágenes, personal policial trata ahora de detenerlo y trascendió que sería un joven con antecedentes penales que viviría en la zona.

Tras el robo,la víctima que se identificó como Brisa, escribió en su red social Facebook: "Me acaban de robar la bicicleta en 4 entre 79 y 80.

Es con lo que me manejo todos los días para ir a trabajar. Si llegan a ver a alguien o saben de alguna bicicleta en venta similar me avisan se los voy agradecer y compensar. Si no es mucha molestia compartan por favor".