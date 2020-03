El drama de una platense con 500 argentinos varados en México y el consulado de "vacaciones"

Empezó como un viaje soñado, a una playa ideal en un tiempo perfecto y por estas horas es una pesadilla, cargada de incertidumbre y aguijoneada por la indignación de sentirse abandonados a su suerte. Así viven 500 argentinos en México después de unas vacaciones en Cancún y una platense, Solana Sánchez, estudiante de arquitectura lo cuenta a El Día desde adentro, en el lugar donde ocurre.

"A ustedes Argentina los abandonó", fue la frase más hiriente que ha escuchado hasta ahora de parte de las autoridades aeroportuarias mexicanas. Pero más doloroso fue ir al consulado argentino y encontrarlo "cerrado por vacaciones".

"Una locura, nos dijeron que recién dentro de unos días van a mandar a alguien", cuenta Solana.

"Es fundamental que se presente alguien en el consulado argentino. Necesitamos ayuda, ya no tenemos dinero y nos dicen que esto puede durar hasta fines de mayo. No podemos dormir en el aeropuerto porque está lleno de gente, es más peligroso todavía. Hay gente con familia, con nenes pequeños, es desesperante", señala.

Solana insiste en que la actitud del consulado "es indignante, no hay presencia, no dan respuestas".

La joven platense viajó por Aero México y ahora esa aerolínea no se hace cargo de la situación. No les quieren devolver el dinero del pasaje para poder sostenerse en México hasta que un avión de Aerolíneas Argentinas llegue a rescatarlos. "Si es que llega porque parece que de México se han olvidado todos. Los mexicanos ni siquiera están en cuarentena pero aún así ya no se consiguen ni barbijos ni alcohol en gel", cuenta.

"Ya ustedes nos están haciendo perder plata", fue la respuesta de Aero México al reclamo de los 500 argentinos que esta noche no saben dónde van a dormir ni qué van a comer.

El vuelo de Solana fue reprogramado para el 11 de mayo. "Fui por unos días de vacaciones y ahora me voy a quedar dos meses, parece, varada sin dinero, sin ayuda. Yo estoy sola, quizá me pueda arreglar pero acá hay gente con niños que no saben qué hacer y en el consulado -insiste- no atienden".

"Cancún no figura en las listas de vuelo de repatriación. Se lo olvidaron de este destino", asegura.

Solaba contó también que hasta ayer Aero México seguía vendiendo pasajes "a 1.200 dólares a destinos donde hay ya no pueden desembarcar y ahora no les devuelven el dinero". En uno de los videos que envió a eldia.com un empleado dice claramente "les dijimos que no eran reembolsables".