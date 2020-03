Hay 67 nuevos casos de coronavirus en el país y en total de infectados asciende a 225

Una mujer de 67 años con coronavirus y patologías previas murió hoy en la ciudad bonaerense de Luján y se convirtió en la cuarta víctima letal de la pandemia en el país, en una jornada en la que se confirmó un pico de 67 nuevos casos en Argentina y en la que unas 3.200 personas fueron detenidas por violar el aislamiento social obligatorio ordenado por el gobierno, en abierto desafío a las extremas medidas de control impuestas por las fuerzas de seguridad.



De los 67 casos confirmados hoy (que suben la cuenta total en el país hasta 225), 45 corresponden a personas con antecedentes de viajes recientes al exterior, otras doce tuvieron contactos estrechos con contagiados y los diez restantes están bajo investigación epidemiológica.



De ese total, 29 casos fueron diagnosticados en la ciudad de Buenos Aires, 15 en la provincia de Buenos Aires, 5 en Chaco, 5 en Mendoza, 4 en Córdoba, 3 en Tierra del Fuego, 2 en Corrientes, 2 en Santa Fe y uno en cada una de las provincias de Río Negro y Tucumán.



"El aislamiento es, por ahora, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus Covid-19", escribió en su cuenta de Twitter el presidente Alberto Fernández, quien hoy hizo un sobrevuelo en helicóptero por la Capital Federal y el conurbano bonaerense para ver personalmente la reacción de la ciudadanía en medio del aislamiento.



En la misma línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió que el Gobierno "no permitirá el incumplimiento del aislamiento preventivo" y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo y ratificó a la población la necesidad de "quedarse en casa".



La información oficial sobre el cuarto deceso en medio de la pandemia fue difundida inicialmente por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La mujer, que padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y obesidad, había sido internada el 18 de marzo en un sanatorio de Luján y residía en San Andrés de Giles.



Su internación fue ordenada tras su regreso de un viaje por República Dominicana y un crucero por el Caribe..



Hasta el momento, la pandemia afectó en el mundo a 266.073 personas y causó la muerte a 11.184 en 182 países. Italia dio la más luctuosa noticia del día, con 793 fallecidos en las últimas 24 horas.



En Argentina. en el marco de los férreos operativos de control, las fuerzas de seguridad federales y provinciales de todo el país detuvieron a más de 3.200 personas que violaron la cuarentena obligatoria, entre ellos 44 jóvenes que participaban de un picnic, seis personas que regresaban en un micro de Brasil y pretendieron engañar a la policía y tres automovilistas que corrían picadas.



Esas detenciones fueron realizadas en su mayoría durante controles realizados en las rutas nacionales y los pasos fronterizos.



Además, la Policía de la Ciudad concretó hoy 15 nuevas detenciones de personas que violaron la cuarentena obligatoria, entre ellas un hombre de 47 años que fue demorado dos días seguidos en avenida Corrientes y Florida; un joven que vendía almohadas en Constitución y que no quiso volver a su casa; y un ciudadano venezolano que llegó desde Chile y no acató el aislamiento.



Estas actitudes individualistas fueron condenadas hoy a las 21, cuando miles de personas convocadas por las redes sociales salieron a los balcones o se asomaron por las ventanas de sus hogares al grito de "quedate en casa", en refuerzo de los mensajes de las autoridades para evitar la circulación de público en las calles.



En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recorrió los operativos de control que se realizaron en los distintos puentes de acceso a la ciudad de Buenos Aires.



Frederic aseguró que a quienes se desplazan sin contar con la certificación correspondiente se les va a "retener o secuestrar el vehículo" y luego se "llamará al fiscal y se librará una causa penal por incumplimiento de la cuarentena".



Los controles en el AMBA incluyeron los puentes Pueyrredón, Alsina, La Noria y Nicolás Avellaneda; la autopista Richieri y la avenida General Paz, donde las fuerzas de seguridad desplegaron fuertes operativos para supervisar a los autos particulares que circulaban.



Además, se realizó un importante despliegue de las fuerzas de seguridad en estaciones de trenes, subtes, parques y calles de todo el país,donde efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional (GN) y de Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron con dispositivos de control.



Cerca de las 10 de hoy, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, supervisaron uno de estos controles dispuestos sobre el Puente Pueyrredón que une el barrio porteño de Barracas con el partido de Avellaneda.



Por su parte, el Ejército Argentino comenzó hoy a instalar un Hospital Militar Reubicable (HMR) en la guarnición de Campo de Mayo para ampliar la capacidad de atención frente a la pandemia.



"El Hospital Militar Reubicable se suma a toda la estructura de Sanidad Militar que las fuerzas armadas ponen a disposición para enfrentar la pandemia, y que en el área metropolitana de Buenos Aires ya tiene al Hospital Militar Central, al Hospital Naval, al Hospital Aeronáutico y al Hospital de Campo de Mayo" dijo a Télam el ministro de Defensa Agustín Rossi.



Mientras tanto, se informó oficialmente que varias provincias comenzarán esta semana a recibir progresivamente 57.000 reactivos para la detección de coronavirus que distribuye el Ministerio de Salud de la Nación con la intención de lograr la descentralización de confirmación de los casos, hasta hoy en manos del Instituto Malbrán..



Además de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro serán las primeras en poder completar los estudios localmente aunque otras están preparadas para hacerlo y solo esperan la llegada de los reactivos desde la Capital Federal.



En el plano internacional, Italia volvió a experimentar un día negro con 793 personas muertas en las últimas 24 horas, mientras el gobierno profundizó las medidas y decretó "el cierre de las actividades no esenciales en todo el territorio nacional"



El total de decesos desde el 21 de febrero llegó a 4.825, informó el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.



España, en tanto, cumplió hoy su primera semana de confinamiento casi total bajo estado de alarma sin haber logrado revertir la curva ascendente de contagios por coronavirus, tras registrar un nuevo récord, con casi 5.000 infectados y 324 muertos en un solo día, cifra que sigue presionando sobre el sistema sanitario del país que se encuentra al límite de sus posibilidades.



En Brasil, mientras tanto, la cantidad de muertos aumentó hoy de 11 a 18, con el fallecimiento de siete personas en las últimas 24 horas, y los casos positivos ascendieron a 1.128, a la vez que el estado de San Pablo, epicentro de la enfermedad, decretó una cuarentena por 15 días a partir del martes en forma unilateral, sin seguir la línea del presidente Jair Bolsonaro.