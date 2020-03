¿Se suspenden los Juegos Olímpicos de Tokio?

El Comité Olímpico Internacional (COI) fijó hoy un plazo de cuatro semanas para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que podrían ser postergados por los efectos de la pandemia de coronavirus, según admitió hoy por primera vez el organismo en un comunicado.

A su vez, la interrupción en casi todo el mundo de los controles antidoping representa un nuevo obstáculo para el deseo del Comité Olímpico Internacional (COI) de realizar los Juegos de Tokio 2020, más allá de la pandemia del coronavirus.



La realización de los controles se suspendió hace unos días ante la imposibilidad del traslado de las personas que deben llevarlos a cabo.



La mayoría de los controles de sangre y de orina a los atletas se realizan habitualmente meses antes del comienzo de los Juegos, previsto para el 24 de julio venidero.



En ese sentido, el presidente de la Agencia Mundial de Antidoping (WADA), el polaco Witold Baka, recordó al respecto que "los controles no se pudieron realizar, porque nuestras prioridades deben ser la salud pública y la seguridad, no la realización de los Juegos", consignó un despacho de la agencia italiana de noticias ANSA.



A su vez, el director de la Agencia Antidoping de Austria, Michael Cepic, indicó que "ahora es casi imposible hacer controles y éste, es el momento justo para hacerlos, porque se hacen meses antes de los Juegos, cuando ciertas sustancias son consumidas para reducir los tiempos de recuperación".



Por su parte, la directora de la Agencia Antidoping de Francia, Francesca Rossi, subrayó que "transmitimos el 13 de febrero pasado una serie de recomendaciones que incluían



nombres de atletas a controlar y de quienes debían realizar los controles".



"Esto se debe hacer antes de los Juegos. Aún no se puede afirmar qué pasará, pero la realidad marca que no podremos hacer todos los controles", reconoció Rossi.



Estos obstáculos marcados por los especialistas en controles antidoping contrastan contra los deseos del presidente del COI, el alemán Thomas Bach, quien en la víspera expresó que "cancelar los Juegos de Tokio 2020 destruiría el sueño olímpico".