Pagaron $88 mil por dos pasajes ida y vuelta y ahora les ofrecen volver por $100 mil cada uno

Por Hipólito Sanzone

La mezquindad, el abuso, la actitud miserable, la oportunidad para aprovecharse del que está desesperado por volver a su país y no encuentra la forma. Todo eso es el valor agregado a lo que le toca vivir a numerosos argentinos que están varados en México y que cuenta Marcela Cornejo desde ese caos que no planeó.

Iban a ser vacaciones largamente esperadas junto a su marido, Octavio Herrera y por estas horas es una locura de largas esperas en un aeropuerto lleno de gritos, de informaciones cruzadas y de angustia. La angustia de no saber dónde van a dormir ni que van a comer hasta que esto pase si es que pasa.

Y como si no alcanzara todo lo que les toca vivir enfrentan la impotencia que les da escuchar la "oferta" que les hacen en el aeropuerto.

"Si quieren hay un vuelo a Argentina pero cuesta 100 mil pesos por persona".

La pareja había pagado 88$ mil pesos por los dos pasajes con estadía de 15 días en Cancún. Ahora les ofrecen regresar pagando $200 mil.

"El tema es que los aviones de Aerolíneas solo traen a la gente que compró pasajes por Aero México pero no a los que compramos por Copa Ailines. Entonces ofrecen por Aero México pasajes a 100 mil pesos".

Una situación similar es la que describe [ Daniela Ropaldo, una platense que viajó el 2 de marzo y no sabe cuándo podrá regresar.

A ella le pidieron 600 dólares por un lugar en un avión que, dice, ni siquiera es seguro que vaya a despegar.

La angustia de no saber cómo volver es alimentada por la económica. Poco cuesta entender que al final de unas vacaciones los recursos no son muchos. Y en ese brete están los argentinos varados en un aeropuerto que no ofrece ninguna garantía, que es "un peligro" como lo sugieren las mismas autoridades.

"Estamos buscando un hotel barato pero el tema es que en Cancún no hay muchos. Es un lugar de turismo internacional y los precios van en ese sentido", cuentan.

Otra turista varada, Claudia Alegre, explicó "nos dicen que las repatriaciones son para los que viajaron por Aero México pero que Copa Airlines no se hacer cargo. Acá hay gente con niños durmiendo en las plazas, es una locura y nadie nos dice qué hacer".

Pagaron, pero como le pagaron a una companía "sin convenio" con Aerolíneas tienen que volver a pagar. O esperar quién sabe cuánto en un aeropuerto explotado. O durmiendo en una plaza. O pagar hasta diez veces lo que ya pagaron.