Las denuncias por vecinos que violan el aislamiento no se tomaron el feriado

De a poco los platenses van tomando conciencia acerca de la importancia de la cuarentena. Pero aún hay vecinos que continúan haciendo caso omiso a las indicaciones del Presidente de quedarse en casa.

Esta mañana las calles de distintos puntos de la Ciudad pueden verse casi vacías. Poca gente caminando y escasa circulación de autos es la postal que se repite en cada barrio. No obstante ello al igual que ayer, desde temprano se reciben denuncian personas que violan el aislamiento obligatoria.

Para hacer denuncias oficiales, la Municipalidad habilitó el WhatsApp +549221573-4064, aunque también se puede llamar gratuitamente al 147 para denunciar la actividad de locales que no integren la lista de excepciones del decreto presidencial (como bares o boliches). También, al 134, dispuesto por la Nación.

Estas son algunas de las dneuncian que se recibieron en las últimas horas a la redacción del diario y a través del ·WhatsApp de EL DIA (+5492214779896):

* Luciana, de Berisso: "Quiero denunciar que en Berisso no se cumple con los controles policiales, y los números 134 y hasta el 911 están saturados. Ayer llamé al número de comando para denunciar que 4 adolescentes caminaban por la calle como si no pasara nada. Yo me quiero quedar en casa y no puedo, soy personal esencial de la salud y tengo que exponerme al riesgo del contagio, y de contagiar a mi madre de 72 años. Es injusto, una falta de respeto total. El aplauso que se lo guarden en su casa".

* Sergio: "En la zona de Circunvalación entre 43 y 44 hay mucho movimiento de tráfico. Parece que hay muchos que no entienden lo que está pasando".

Rosa, de 528 y 116: "Un taller y gomería del barrio está abierto. Hasta estuvieron haciendo asado sin respectar el aislamiento. De acá entra y sale gente, atienden como siempre".

* Ricardo: "En la ruta 2 y kilómetro 60 no hay control y va gente laburar a los countries privados. No cumplen la ley".

* "Soy un vecino de 19 y 82. Acá no viene la policía, la gente hace vida de vacaciones".

* Lidia, de 132 entre 530 y 531: "En mi barrio hubo violación de cuarentena varios días y la policía no realizó ningún operativo para detenerlos. Por ejemplo esta madrugada hubo fiesta desde la medianoche hasta las 4 de la mañana".

* Mary, de 60 entre 15 y 16: "Tengo 84 años y sabemos que una vecina vino de Chile y no habría respetado la cuarentena. No atienden el 134 y el 147. Estamos indefensos, si nadie recibe las denuncias va a ser peor".

* Marcela, de Altos de San Lorenzo: "Acá los vecinos jóvenes se juntan el los talleres y no se respeta lo que dijo el Presidente. Yo trabajo en 66 y 122 en una panadería, y enfrente hay una heladería abierta. Además los residentes peruanos son los que más desobedecen".

* "En 480 entre 9 y 10 anoche hubo una fiesta y la policía no hizo nada. Vinieron y se fueron. En este barrio no pasa ningún patrullero. Llamás al 911 y te tienen 16 minutos en espera. Imagínate si tenes una emergencia. Vino una patrulla, tocó la sirena y se fue porque les tienen miedo a estos vecinos".

* Vecina de Ensenada: "Acabo de recibir una amenaza de muerte por decirle a una señora que le diga a su hijo que se quede adentro después de haber venido de Brasil. Así está la gente".

* Cristina, de Plaza Olazábal: "Los vecinos hacen recorrida de varias cuadras para llevar a sus canes a la plaza. El 911 no atiende y el 134 colapsado. Los estudiantes del interior hacen fiestas en los departamentos con música hasta altas horas de la madrugada, y hacen relaciones públicas en la vereda. Parecen no entender que estando todos juntos con sus amigos se puede distribuir el virus".

* Vecinos de 17 entre 125 y 127: "Pibes paseando en bici, van y vienen y así sucesivamente, como de vacaciones".

Las cifras de las denuncias

En cuanto a los números, desde la aplicación del decreto presidencial que dispuso el aislamiento total -el jueves pasado- hasta el mediodía de ayer, la Comuna había recibido 257 denuncias por violación de la cuarentena. En la Provincia, en tanto, los últimos registros hablaban de 784 llamados de este tipo. Y en el país, hasta el cierre de esta edición, se contaban 4.900 detenidos (ver aparte).

En La Plata, según lo señalado por voceros comunales, no se reportaban detenciones. “Nosotros estamos realizando un operativo de disuasión. Solo se va a detener o dar intervención al SAME en los casos donde hay una acción grave que ponga en riesgo la salud pública -por ejemplo, una fiesta clandestina-”, apuntaron en la Municipalidad, mientras detallaron que los efectivos se limitan a “informar sobre la importancia de cumplir la cuarentena y labran un acta con declaración jurada a quienes están lejos de sus viviendas. La mayor parte han sido personas que estaban en el espacio público paseando”.