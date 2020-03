“Jamás me imaginé ver cerrado a Disney”

En Tampa son dos horas menos con relación a nuestro país. En esta ciudad estadounidense, que se encuentra en la península de Florida entre Orlando y Miami, vive la familia Gramática. En la casa convive Martín con la esposa y sus tres hijos. Coordinamos vía mensaje de WhatsApp la entrevista. “Llamame en media hora, que ahora estoy manejando y después charlamos tranquilos”, dice con un tono amable y cordial.

Quizá muchos no se acuerden quién es Martín Gramática. Es un argentino que se mudó a Estados Unidos cuando tenía 9 años (hoy tiene 44) junto a sus padres y sus hermanos Guillermo y Santiago, ya que el papá (veterinario) lo hizo buscando nuevos horizontes laborales. En ese momento jamás se imaginó que se transformaría en una estrella de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, donde juegan tipos fortachones con cascos y enormes hombreras.

Claro que la pasión de Martín era jugar y triunfar en el fútbol tradicional, nuestro fútbol, lo que en Estados Unidos se denomina soccer, pero sin querer y de pura casualidad se cruzó en su vida el fútbol americano, que le permitió obtener una beca para poder cursar sus estudios en la universidad.

Ya transcurrió la media hora. Llamo y del otro lado del teléfono atiende Martín. Los saludos de rigor, mientras que de fondo se escuchan los ladridos del perro y la voz de su hija más chica, que anda jugueteando cerca de su papá. Y era inevitable, la primera consulta de este cronista tiene que ver con el tema del momento de que habla y preocupa a todo el mundo, el coronavirus.

“Creo que acá recién ahora, y sobre todo después de lo que sucedió en Italia y España, se tomó realmente dimensión y conciencia de lo que significa el coronavirus. El gobierno central de Trump no ha tomado medidas en forma general, sino que cada Estado tomó la determinación individual de establecer la cuarentena”, comenzó Gramática en el diálogo que mantuvo con este medio.

Más adelante, el ex jugador de futbol americano sigue diciendo que “en Florida nos estamos moviendo con ciertas restricciones. Por ejemplo, el fin de semana se clausurando las playas de Miami y por ejemplo, Disney cerró sus puertas. Es algo increíble, porque jamás me imaginé en mi vida ver a ese gigante sin gente y todo parado”, recalcó.

Como en todos lados se siente el temor, ya que la humanidad se está enfrentando a algo desconocido, una enfermedad que no existe una droga específica para combatirla. Gramática no está ajeno y contó que “tanto yo como mi segundo hijo somos asmáticos y estamos dentro de ese grupo de riesgo, pero debemos estar tranquilos y sobre todos cuidarnos ante la amenaza de este virus”, subrayó.

Gramática vive en la misma casa, que compró en 1999, en Le Belle -un pueblo que pertenece al condado de Tampa- junto a su esposa Ashlee y sus tres hijos Nico (14 años), Gastón (11) y Emme (8). “Acá todos hablan español, inclusive mi mujer con quien hace 15 años que estoy casado. Todos toman mate. Les encanta, por ejemplo, cuando nos levantamos mi hijo Gastón me lo prepara antes de irme a mi trabajo. Lógico que no falta el asado de los fines de semana cuando nos juntamos con las familias de mis hermanos Guillermo y Santiago”, comentó Gramática que nació en la ciudad bonaerense de San Isidro.

Martín hace un programa diario de dos horas en una radio de Tampa informando sobre noticias deportivas; mientras que comenta -también de manera radial- los partidos de los Buccaneers durante la temporada de la NFL. “El primero lo hago en inglés; mientras que los comentarios en castellano, ya que en esta zona hay una gran comunidad latina donde predominan los colombianos. También entreno un equipo de soccer infantil que se llama Florida Premier FC”, agregó.

Antes de viajar a Estados Unidos, Gramática jamás había visto un partido de futbol americano y contó que “durante mi época de College -que es como el Secundario- jugaba al soccer. Yo le pegaba fuerte a la pelota y un día me vino a ver un entrenador. Me dio la posibilidad de ingresar a la Universidad como pateador. Así empecé en Kansas State”.

Gramática fue elegido en la tercera ronda del Draft de la NFL, en 1999, por los Buccaneers con cuyo equipo se consagró campeón en 2003 al imponerse en el Super Bowl XXXVII a su par de Oakland Raiders 48 a 21, en San Diego. El argentino siguió jugando de manera profesional hasta 2009 pasando por las siguientes franquicias: Indianápolis Colts, New England Patriots, Dallas Cowboys y New Orleans Saints.

“Creo que recién ahora acá se tomó real dimensión de todo, después de ver lo de Europa”

A Gramática lo persiguieron las lesiones durante su carrera sobre todo en la zona del aductor por la exigencia a la hora de patear los goles de campo o el tanto adicional tras un Touchdown. “Jugué muchos partidos lesionado. En la primera intervención quirúrgica me hicieron un desastre, una carnicería. Por eso me arrepiento de no haber ido a la Argentina para operarme con un profesional de allá de primera línea. Después me hicieron dos cirugías más, pero el daño era irreparable”, sostuvo.

Gramática tiene una estrecha relación con La Plata, ya que en el centro vivía su abuela. Casualmente hace cerca de seis años vino con su familia por última vez al país. Como sus hijos ama el soccer. “Miramos todos los partidos de la Liga Argentina. En un primer momento tenía mi corazón en Boca, pero ahora hincho más por Estudiantes, ya que una serie de amigos me hicieron Pincha (risas) e inclusive siempre que viene por acá me reúno con la Brujita Verón. En lo que respecta a mis hijos aman y son fans de Messi”, recalcó.

Gramática ya retirado, montó su propia empresa de casas prefabricadas e incluso su fundación que construye casas para veteranos de guerra. Salvo un milagro, Martín seguirá siendo el único argentino en consagrarse campeón en la NFL que parece inalcanzable para sus compatriotas en el corto plazo.