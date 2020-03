Verón le dijo a hinchas por las redes que llamará a Dani Alves

En tiempos de las famosas “fake news” (noticias falsas) hay que tener muchísimo cuidado con las noticias que circulan por las redes sociales o que se van desparramando como un mensaje de amigo a amigo.

En medio de la cuarentena por el coronavirus, el presidente de Estudiantes, Juan Verón, tiró una verdadera bomba hablando con hinchas por instagram, desde la cuenta oficial del club. El sábado pasado se había conectado, pero fue el último lunes donde en medio de la charla con los hinchas del Pincha tiró una frase que enseguida tuvo eco en el mundo futbolístico.

Al hablar de posibles refuerzos para mitad de año, Verón dijo: “A varios se le termina el contrato en junio. Y a Dani Alves hay que llamarlo, a ver qué dice, si quiere venir”, tiró la Bruja mirando a los hinchas por la cámara. Claro, esto puede ser posible después que Estudiantes lograra traer al país a Javier Mascherano, y entonces cada nombre que tira el Presidente estudiantil, no se descarta. Es más, ocurrió meses atrás cuando surgió incluso el nombre de Andrés Iniesta (precisamente otro ex Barcelona), algo que obviamente no terminó dándose y quedó en el aire.

Vale recordar que Alves actualmente juega en San Pablo y tiene un sueldo altísimo, a priori, imposible de pagar en el fútbol argentino, aunque si Verón lo tiró, más allá de un deseo, algún intento al menos hará. El ex lateral del Barça gana algo más de 3.500.000 dólares por año en el “tricolor” paulista, pero la seducción vendría por el lado de tentarlo con un desafío deportivo distinto para su carrera.

Se sabe que los albirrojos buscan un lateral derecho y el nombre de Alves entusiasmó a todos, más allá que hubo risas de Verón tras terminar de contestar que “hay que llamarlo”. ¿Se vendrá Dani Alves como lateral derecho y Marcos Rojo como marcador izquierdo para junio? En Estudiantes saben bien que deben sumar una buena cantidad de puntos para engrosar el Promedio, y el Titular Pincha estaría pensando en reforzarse en grande.

A propósito de esta novela, que por ahora no pasa más que por una charla informal de Verón con los hinchas del León a través de Instagram, el ex volante pincha Santiago Ascacibar, hoy en la Bundesliga, se entusiasmó como hincha y dijo “sería un sueño ver juntos en Estudiantes a Mascherano, Rojo y Dani Alves”.

POR AHORA ES UNA CHARLA INFORMAL, PERO...

Obviamente solo se trató de una charla informal de Verón con los hinchas en medio de nombres que se tiraban de potenciales refuerzos, aunque al haber salido de la boca del propio Presidente, tiene otro peso, y no se trata de un simple rumor.

Alves tiene distintas opciones de salida del club paulista y en distintas ventanas de los mercados de pases tiene la potestad para moverse con el pase en su poder.

Habrá que estar atentos a si se trata de un sueño efímero e imposible de concretar, como el de Iniesta o de algo con visos positivos, como terminó siendo la llegada del internacional Javier Mascherano. El tema se resolvería a fuego lento.