Profundizan las medidas de contención del coronavirus, con eje en seguridad

El gobierno profundizó hoy las medidas para contener la expansión del coronavirus y reafirmó la advertencia de que serán arrestados quienes incumplan con el aislamiento obligatorio, mientras avanza en el fortalecimiento de "un sistema de protección social" para los sectores vulnerables a partir de la ayuda presupuestaria que llegará del Banco Mundial por 300 millones de dólares.



"Lo que no entre con la razón, va a entrar con la fuerza", afirmó hoy el presidente Alberto Fernández, en un mensaje dirigido a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto el viernes pasado.



"Es posible que haya gente que no esté autorizada a salir. Yo le aviso a esa gente que, adonde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes", afirmó Fernández, en un mensaje enviado al periodista Pablo Vilouta, conductor del noticiero de A24.



Desde la Quinta de Olivos, el Presidente participó hoy además de una videoconferencia con Axel van Trotsenburg, vicepresidente del Banco Mundial, en la que quedó acordado que Argentina recibirá un apoyo presupuestario por 300 millones de dólares para "fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis" por el coronavirus en los sectores más vulnerables.



“El mundo financiero tiene una cuota de humanidad y lo celebro”, destacó Fernández durante la videoconferencia, de la que participó también el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.



La administración del Frente de Todos detalló que esta asignación de 300 millones de dólares se concretará en dos etapas: la primera, en 2020, por 165 millones de dólares; y la segunda, en 2021, por 135 millones.



La situación de los habitantes de los barrios carenciados de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires tendrá hoy también un lugar central en la agenda del Presidente, quien esta tarde recibirá al presbítero José María Di Paola, referente del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares.



Di Paola, quien además se reunió con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió enfrentar la pandemia "en clave comunitaria" y advirtió que en los asentamientos se hace “difícil” poner en práctica algunas de las medidas sanitarias preventivas.



En paralelo, más temprano, el jefe de Estado se reunió en Olivos con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para conocer el detalle de los dispositivos de control del aislamiento, que hasta ahora registra un total de 2.226 personas detenidas en todo el país por no cumplir con la cuarentena y otras 41.346 notificaciones a personas para que retornaran a sus domicilios.



Las fuerzas federales serán "inflexibles con aquellos que estén violando la cuarentena", afirmó Frederic luego de la reunión y puntualizó que en los controles fueron monitoreados 106.331 vehículos, de los cuales 600 fueron secuestrados.



En la Quinta de Olivos Fernández desarrollaba su actividad en constante comunicación con su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus ministros y colaboradores en la emergencia sanitaria, en permanente seguimiento de la evolución de la medidas para afrontar la pandemia del coronavirus, dijeron a Télam fuentes oficiales.



También estuvieron reunidos con el Presidente el comisario mayor Juan Carlos Hernández (PFA), el comandante general Andrés Severino (Gendarmería Nacional), Mario Farinón (Prefectura Naval) y José Alejandro Glinski (PSA).



"Quiero que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayudemos", expresó Fernández en el mensaje enviado al noticiero A24.