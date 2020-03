Vecinos siguen denunciando la violación de cuarentena en La Plata: ¿a dónde llamar?

Rige el aislamiento, pero en La Plata y si bien hay poco movimiento, con el correr de las horas las calles se fueron poblando. Los controles son pocos y es por eso que son los vecinos los que denuncian la violación de la cuarentena.

Al WhatsApp de EL DIA llegan cientos de mensajes preguntando a dónde se denuncian a vecinos que no cumplen con la medida que supone un delito. Según informaron desde el municipio platense, las denuncias se reciben en el +549221-573-4064 (WhatsApp) y en el 134.

Cabe recordar que ayer el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena total debido al avance de la pandemia de coronavirus.

El Presidente informó también que quienes no estén dentro de los grupos de excepción de circulación serán sancionados, según lo establece el Código Penal. El texto determina entre tres y 15 años de cárcel para las personas que propaguen "una enfermedad peligrosa y contagiosa", en el artículo 202.

En tanto, el artículo 205 del actual Código dispone que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Además, el artículo 239 afirma que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Algunas de las denuncias recibidas este miércoles:

*Diana: "Hay que parar con la gente que hace joda en sus casas, cuando harán algo, uno llama hace la denuncia y nadie hace nada, todos los días lo mismo. Es en la zona de calle 54 y 148"

*Flavia: "En el galpón de un correo privado está lleno de empleados. Muchos. Creo que eso no está bien porque estamos luchando contra un virus que hay que mantener distancia y no debe haber mucha gente en el mismo lugar y esta gente hace lo contrario. Están exponiendo a los empleados y a la sociedad en general"

*Fernando: "No entiendo como hoy hay un transito normal por mi barrio!!!! 132 entre 66 y67! Todos están autorizados????? O son los vivos de siempre.Parece que hay muchos trabajadores de la salud. Yo estoy sano y sin embargo cumplo mi cuarentena! Como la mayoria de los ciudadanos! Pero parece que ya la hubiesen levantado"

*Gustavo: "En el 148 destinado a la ayuda sanitaria por el COVID19 no atienden. Desde ayer que estoy llamando y nadie atiende...da permanentemente ocupado. Al final piden calma, que cumplan la cuarentena y que por cualquier inconveniente o síntomas llamen al 148...y nada"

*Juan Ignacio: "En la zona del ministerio de seguridad el movimiento es continuo como si se tratara de un día de semana común y corriente. Es increíble que la gente siga en la calle como si nada sucediera. Nos están poniendo en peligro a todos, vivo en calle 3 frente al ministerio y es constante los autos que pasan con 2 o 3 personas paseando porque ninguno de ellos están vestidos ni de salud, ni de policía ni de ningún trabajo habilitado. Yo estoy perdiendo plata por no poder trabajar, es indignante que otros no respeten las leyes como uno, a mi también me perjudica la situación pero cumplo con lo que el gobierno pide"

*Graciela: "Es necesario reforzar los controles a la avenida 44. Vivo en 44 e/16 y 17, y hoy es terrible la cantidad de autos que circulan"

*Sonia: "Soy vecina de barrio jardín..no hay ningún control en la zona. Hoy el supermercado grande de 120 y 80 estaba lleno de gente..sin ningún tipo de control"