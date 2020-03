La historia de dos médicos platenses que quieren volver, hacer cuarentena y sumarse a la pelea

Lucia Luna Tirado (31) y su novio Federico Martín Graziano (33) son dos médicos platenses varados en Costa Rica, con una gran necesidad de volver a La Plata para en primer lugar cumplir la cuarentena y después ponerse a trabajar en lo suyo, sumarse a la pelea que muchos profesionales como ellos están dando en estos momentos.

Pero no pueden, no hay vuelos, hay aeropuertos cerrados, no hay certezas, no hay soluciones a la vista.

La situación los ha hecho pasar de la comodidad del hotel que contrataron para pasar sus vacaciones, a principios de este mes a un hostel y la incertidumbre sobre cuánto tiempo durará lo que les toca vivir hacer que tampoco tengan certezas de dónde van a alojarse en el futuro.

"Queremos volver para trabajar en la emergencia sanitaria, previamente hacer la cuarentena que nos corresponde. No queremos que el Estado nos pague el regreso, afortunadamente nosotros podemos solventarlo pero necesitamos volver lo antes posible" contó Lucía a EL DIA.COM.

La pareja tenía vuelo de regreso para el día 22 por la compañía aérea Latam con escala en Lima. Pero al cerrar el aeropuerto peruano cancelaron el vuelo y no hubo forma de salir de Costa Rica.

"Nos dieron fecha de regreso para el 14 de abril, así como así. Sin muchas certezas. La embajada argentina tiene buenas intenciones de ayudar pero no tiene estructura, son nada más que dos personas y ahora la prioridad es conseguir medicamentos para los pasajeros que tienen enfermedades crónicas y tienen que seguir los tratamientos y se les están acabando los remedios", contó la médica platense.

Agregó que la "la embajada está tratando de conseguir alojamientos más accesibles porque hay gente que ya no tiene dinero y acá todo es más caro que en Argentina".

En las últimas horas Lucía, Federico y otros pasajeros varados en Costa Rica grabaron un video pidiendo ayuda.