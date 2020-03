Desesperación platense en Bangkok: “Estamos en el limbo, todos los días nos pasa algo, ya es inhumano”

La desesperación de los argentinos en diferentes puntos del mundo creció considerablemente a partir de la suspensión de la repatriación que determinó el gobierno nacional para intentar disminuir las posibilidades de contagios de coronavirus dentro del país.

La platense Virgina Ucar, junto con su pareja, lo están sufriendo con otros compatriotas al otro lado del planeta: Bangkok. Si bien Virginia, tras varios días de desesperación e incertidumbre lograría abordar un vuelo que la acercará hacia nuestro país depositándola en Brasil, contó cómo fue vivir en primera persona las urgencias y el desamparo que implica estar tan lejos de casa en medio de una pandemia.

“La desvulnerabilidad es enorme”, manifestó tras ir y venir de diferentes oficinas de turismo cambiando vuelos para poder soñar con pegar la vuelta. “La plata que gastaste en un vuelo que perdés, es la plata que ya no tenés si tenés que quedarte”, lamentó y agregó que “lo lógico sería que el gobierno exija que las aerolíneas que estaban liberadas puedan volar conforme a los tickets que ya se pagaron”

Virginia nunca imaginó que el sueño que comenzó hace casi un mes recorriendo Birmania, terminaría siendo una pesadilla en Bangkok: “No es fácil estar de este lado del mundo, hay que tener la cabeza preparada, recursos económicos, seguro médico...todos los días nos pasó algo, todos los días corrimos de oficina a oficina. Estamos en el limbo, no estás en ninguna parte, no estás de vacaciones, no estás por volver, no estás en ningún lado. Sentís que estamos abandonados sin protocolos ni contención, es lo más inhumano que hay en un contexto de pandemia mundial. En nuestro caso esperamos volver el 30 salvo que Brasil cambie sus políticas y es algo que puede suceder”

“SI TE QUEDÁS QUIETO NO VOLVÉS MÁS”

Claramente con todos los vaivenes que están pasando, prácticamente ningún argentino en el exterior puede cumplir debidamente con la cuarentena. Si bien en varias ciudades de Tailandia lo que se decretó es “emergencia” y no hay cuarentena, tanto Virginia como muchos otros no pudieron resguardarse.

“Nosotros estamos en un departamento pero fue nula nuestra cuarentena porque nos la pasamos corriendo para todos lados para conseguir un pasaje. En esa locura, días sin dormir pensando en volver. Si te quedás quieto no volvés más”, aseguró.

La ciudadana platense también habló por los chicos más jóvenes que están varados allí y reconoció que a menudo habla con los padres de algunos de ellos para intentar llevarles tranquilidad y buscar soluciones al menos paliativas.

“El turismo de Asia tiene un promedio de 30 años para abajo, nosotros ya somos más grandes y bancamos ciertas cosas con otro aplomo pero hay muchos chicos solos varados y te escriben los padres para ver cómo los podés ayudar”, comentó.

Y agregó que los trastornos son varios: “Se vencen las visas, se quedan sin dinero, es mucha fragilidad y hay que estar enteros para atravesar este momento. Hay chicos que son chicos y necesitan otro tipo de soporte”

Finalmente tras buscar varias alternativas pudieron conseguir un pasaje hacia San Pablo para el próximo 30 de marzo, mientras que tantos otros buscan variantes para pasarla lo menos mal posible: “Mucha gente optó por quedarse porque no tiene la posibilidad económica para comprar otro ticket y entonces resuelven alquilar casas más grandes y poder compartir con otros compatriotas”

De momento, en el caso de Virginia y su compañero levantarían vuelo hacia Brasil a fin de mes. Saben que quedarán varados, aunque prefieren sentirse más cerca de los suyos: “Vamos a quedar varados, pero es la mejor forma de estar más cerca. Hasta acá llegamos hoy, mañana todo puede cambiar”.